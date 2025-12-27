Более 40% жилых домов Киева остались без света и тепла

Более 40% жилых домов Киева остались без света и тепла5
- 27.12.2025, 20:43
После массированной атаки РФ.
Из-за массированной атаки РФ по критической инфраструктуре Киева и Киевской области без тепла и света остаются тысячи абонентов.
Коммунальные и экстренные службы работают круглосуточно. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.
- Беспрецедентная атака по объектам критической инфраструктуры привела к временному отключению электроэнергии. Также без тепла более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевской области, - написал он.
Кулеба отметил, что теплоснабжение, предварительно, будет восстановлено в течение суток. Он поделился, что для этого задействованы дополнительные ремонтные бригады коммунальщиков.
Напомним, что утром 27 декабря россияне массированно атаковали Киев и Киевскую область. В результате ударов зафиксированы попадания по многоэтажным зданиям во многих районах столицы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве в результате обстрела пострадали 28 человек, 13 человек были госпитализированы. Среди пострадавших есть дети.