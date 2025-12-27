Новый BMW X5 показали до презентации 27.12.2025, 21:01

Авто кардинально изменится внешне.

Опубликовано изображение BMW X5 пятого поколения. Премиальный кроссовер претерпит существенные изменения и получит электрическую и водородную версии.

Новый BMW X5 с заводским индексом G65 дебютирует в августе 2026 года, а на рынок выйдет в начале 2027-го. Подробности автомобиля раскрыли на сайте L'Argus.

Кроссовер BMW X5 2027 видели замаскированным во время тестов и именно на основе шпионских фото создали изображение модели. Авто не похоже на предшественников, зато в анфас очень напоминает новейший электромобиль BMW iX3 благодаря тонким фарам и меньшей решетке радиатора. Линии кузова стали более плавными.

Несмотря на схожесть с BMW iX3, кроссовер не позаимствует его платформу Neue Klasse, а сохранит нынешнюю архитектуру CLAR. Впрочем, это не помешает расширить палитру версий модели.

Новый BMW X5 предложат в бензиновых, дизельных, плагин-гибридных версиях, а также он впервые получит электрическую модификацию.

Мало того, в 2028 году выпустят серийный вариант BMW X5 G65 с водородными топливными элементами. Разработать его силовую установку помогут специалисты Toyota, которые уже имеют опыт создания серийной водородной модели Mirai.

