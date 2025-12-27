закрыть
27 декабря 2025, суббота, 21:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Страна-соседка Беларуси официально вышла из конвенции, запрещающей пехотные мины

  • 27.12.2025, 21:14
Страна-соседка Беларуси официально вышла из конвенции, запрещающей пехотные мины

Она готовится к массовому производству или закупке мин для укрепления границы.

Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщило в субботу, 27 декабря, информационное агентство BNS.

Процедура выхода из конвенции завершилась через шесть месяцев после официального уведомления Генерального секретаря ООН об этом.

Соответствующие документы Литва, а также Эстония предоставили в штаб-квартиру ООН 27 июля.

Ранее Минобороны страны сообщило, что Литва вскоре начнет переговоры о закупке или производстве противопехотных мин. Как сообщало агентство Reuters в июле, Литва и Финляндия планируют начать производство противопехотных мин в 2026 году для собственных нужд и для Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин