Страна-соседка Беларуси официально вышла из конвенции, запрещающей пехотные мины
- 27.12.2025, 21:14
Она готовится к массовому производству или закупке мин для укрепления границы.
Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщило в субботу, 27 декабря, информационное агентство BNS.
Процедура выхода из конвенции завершилась через шесть месяцев после официального уведомления Генерального секретаря ООН об этом.
Соответствующие документы Литва, а также Эстония предоставили в штаб-квартиру ООН 27 июля.
Ранее Минобороны страны сообщило, что Литва вскоре начнет переговоры о закупке или производстве противопехотных мин. Как сообщало агентство Reuters в июле, Литва и Финляндия планируют начать производство противопехотных мин в 2026 году для собственных нужд и для Украины.