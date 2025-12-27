Страна-соседка Беларуси официально вышла из конвенции, запрещающей пехотные мины 27.12.2025, 21:14

Она готовится к массовому производству или закупке мин для укрепления границы.

Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщило в субботу, 27 декабря, информационное агентство BNS.

Процедура выхода из конвенции завершилась через шесть месяцев после официального уведомления Генерального секретаря ООН об этом.

Соответствующие документы Литва, а также Эстония предоставили в штаб-квартиру ООН 27 июля.

Ранее Минобороны страны сообщило, что Литва вскоре начнет переговоры о закупке или производстве противопехотных мин. Как сообщало агентство Reuters в июле, Литва и Финляндия планируют начать производство противопехотных мин в 2026 году для собственных нужд и для Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com