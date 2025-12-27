закрыть
«Это было бы невозможно без помощи Лукашенко»

  • 27.12.2025, 21:34
«Это было бы невозможно без помощи Лукашенко»

Как российские «Шахеды» атакуют железную дорогу на Волыни.

Россия продолжает привлекать Беларусь для атак по Украине. Владимир Зеленский отметил, что враг пытается обходить украинскую систему перехвата, используя воздушное пространство и территорию Беларуси. Это происходит на фоне потепления отношений между США и Беларусью.

В последнее время россияне концентрируют свои удары на Волыни, атакуя объекты инфраструктуры, в частности, железнодорожную в районе Ковеля.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал «24 Каналу», что эти атаки связаны с тем, что россияне нашли способ управлять своими дронами с территории Беларуси.

Как Лукашенко может втянуть Беларусь в войну?

Кузан отметил, что основная цель врага перебить железнодорожное обеспечение из Польши – на Киев, на Волынь и далее на Восток. Враг фактически в автономном режиме атакует не только стационарные объекты железной дороги, но и уже и поезда глубоко на Западе Украины.

- Этого невозможно было бы добиться, если бы враг не осуществил управление с территории Беларуси. Это расстояние играет большую роль, ведь не смог бы дрон сам себе выбирать цели на расстоянии 600 или 800 километров, если бы он залетел с территории России и пролетел через всю Украину, – отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Очевидно, по его словам, что формально дрон запущен с пусковых площадок на территории России, но, как фиксирует украинская разведка, оборудование для управления «Шахедами», расположено на жилых домах в Беларуси. Благодаря этим системам осуществляется управление и выбор целей для дронов, которые позже поражают объекты, например, на железной дороге, проходящей ближе всего к белорусско-украинской границе.

«Поэтому есть все основания считать, что таким гибридным способом Лукашенко позволяет втянуть свою страну в войну, хотя формально пуск этих дронов не осуществляется с территории Беларуси», – подчеркнул он.

- Вместо того чтобы способствовать постепенной деэскалации, россияне еще больше втягивают Беларусь в эту войну, выставляя в плохом свете прежде всего США, – сказал эксперт.

