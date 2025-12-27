«Это было бы невозможно без помощи Лукашенко»
- 27.12.2025, 21:34
Как российские «Шахеды» атакуют железную дорогу на Волыни.
Россия продолжает привлекать Беларусь для атак по Украине. Владимир Зеленский отметил, что враг пытается обходить украинскую систему перехвата, используя воздушное пространство и территорию Беларуси. Это происходит на фоне потепления отношений между США и Беларусью.
В последнее время россияне концентрируют свои удары на Волыни, атакуя объекты инфраструктуры, в частности, железнодорожную в районе Ковеля.
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал «24 Каналу», что эти атаки связаны с тем, что россияне нашли способ управлять своими дронами с территории Беларуси.
Как Лукашенко может втянуть Беларусь в войну?
Кузан отметил, что основная цель врага перебить железнодорожное обеспечение из Польши – на Киев, на Волынь и далее на Восток. Враг фактически в автономном режиме атакует не только стационарные объекты железной дороги, но и уже и поезда глубоко на Западе Украины.
- Этого невозможно было бы добиться, если бы враг не осуществил управление с территории Беларуси. Это расстояние играет большую роль, ведь не смог бы дрон сам себе выбирать цели на расстоянии 600 или 800 километров, если бы он залетел с территории России и пролетел через всю Украину, – отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Очевидно, по его словам, что формально дрон запущен с пусковых площадок на территории России, но, как фиксирует украинская разведка, оборудование для управления «Шахедами», расположено на жилых домах в Беларуси. Благодаря этим системам осуществляется управление и выбор целей для дронов, которые позже поражают объекты, например, на железной дороге, проходящей ближе всего к белорусско-украинской границе.
«Поэтому есть все основания считать, что таким гибридным способом Лукашенко позволяет втянуть свою страну в войну, хотя формально пуск этих дронов не осуществляется с территории Беларуси», – подчеркнул он.
- Вместо того чтобы способствовать постепенной деэскалации, россияне еще больше втягивают Беларусь в эту войну, выставляя в плохом свете прежде всего США, – сказал эксперт.