Канада предоставит Украине дополнительную помощь на $2,5 миллиарда 27.12.2025, 21:45

Об этом заявил премьер-министр страны.

Канада анонсировала экономическую помощь Украине объемом 2,5 миллиарда долларов.

Об этом заявил премьер Канады Марк Карни во время коротких комментариев для СМИ вместе с Владимиром Зеленским в Галифаксе.

- Сегодня мы анонсируем дальнейшую экономическую помощь для Украины на 2,5 млрд долларов, которая поможет сделать доступным финансирование от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать процесс восстановления, – сказал Карни.

После их двусторонней встречи, как уже было известно, состоится совместный телефонный звонок с европейскими лидерами для консультаций перед встречей Зеленского и Дональда Трампа 28 декабря.

В Европе непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com