закрыть
27 декабря 2025, суббота, 23:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Канада предоставит Украине дополнительную помощь на $2,5 миллиарда

  • 27.12.2025, 21:45
Канада предоставит Украине дополнительную помощь на $2,5 миллиарда

Об этом заявил премьер-министр страны.

Канада анонсировала экономическую помощь Украине объемом 2,5 миллиарда долларов.

Об этом заявил премьер Канады Марк Карни во время коротких комментариев для СМИ вместе с Владимиром Зеленским в Галифаксе.

- Сегодня мы анонсируем дальнейшую экономическую помощь для Украины на 2,5 млрд долларов, которая поможет сделать доступным финансирование от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать процесс восстановления, – сказал Карни.

После их двусторонней встречи, как уже было известно, состоится совместный телефонный звонок с европейскими лидерами для консультаций перед встречей Зеленского и Дональда Трампа 28 декабря.

В Европе непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин