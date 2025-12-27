Канада предоставит Украине дополнительную помощь на $2,5 миллиарда
- 27.12.2025, 21:45
Об этом заявил премьер-министр страны.
Канада анонсировала экономическую помощь Украине объемом 2,5 миллиарда долларов.
Об этом заявил премьер Канады Марк Карни во время коротких комментариев для СМИ вместе с Владимиром Зеленским в Галифаксе.
- Сегодня мы анонсируем дальнейшую экономическую помощь для Украины на 2,5 млрд долларов, которая поможет сделать доступным финансирование от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать процесс восстановления, – сказал Карни.
После их двусторонней встречи, как уже было известно, состоится совместный телефонный звонок с европейскими лидерами для консультаций перед встречей Зеленского и Дональда Трампа 28 декабря.
В Европе непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.