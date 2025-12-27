«Кремль этого никак не ожидал» 27.12.2025, 21:57

Американский генерал высказался об успешных действиях Украины в РФ.

В Москве 22 декабря на парковке взорвался автомобиль генерала и начальника управления оперативной подготовки Генштаба России Фанила Сарварова. Он умер из-за полученных тяжелых ранений, и такая судьба может ждать многих российских военных чиновников.

Такое мнение высказал в разговоре с «24 Каналом» генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, объяснив, почему происходят такие процессы на территории России. Он отметил, какие последствия в российском обществе могут быть от таких событий.

Какое уязвимое место россиян выявило покушение на генерала Сарварова?

- Это будущее для каждого российского генерала и любого человека, имевшего отношение к военным преступлениям на всю оставшуюся жизнь. Они будут смотреть под машину и через плечо, опасаясь, что за ними придет ГУР, – подчеркнул Ходжес.

Очевидно, по его словам, что российские власти не могут защитить даже высокопоставленных чиновников внутри Москвы.

- Это факт войны, и этого никогда не ожидал Кремль. Это то, что делает украинский Генеральный штаб – переносит войну на территорию России, чтобы перехватить инициативу, – объяснил генерал-лейтенант США в отставке.

Также это психологический фактор. Чем больше подобных событий будет происходить, тем больше, по его мнению, это будет выводить россиян из равновесия.

Генерал-майор Фанил Сарваров был участником боевых действий в Чечне, Осетии, Сирии и Украине. В Минобороны России он занимал должность начальника управления оперативной подготовки. Сарваров контролировал боевую подготовку и боеготовность российских войск для войны в Украине.

- Россияне должны видеть, что они каждую ночь убивают невинных украинцев с помощью беспилотников и бомб. И россияне расплачиваются тем, что украинцы имеют возможность осуществлять покушения на российских чиновников вооруженных сил, – отметил Бен Ходжес.

Он добавил, что считает это частью того, как Украина перехватывает инициативу и переносит бой на территорию врага.

