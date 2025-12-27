Зеленский: Путин не хочет мира, он - человек войны 2 27.12.2025, 22:17

По его словам, для прекращения войны нужны две вещи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжение обстрелов Украины со стороны РФ говорят о том, что глава Кремля Путин не хочет мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и BBC.

Важно отметить, что украинский лидер прибыл в Канаду, где проводит сейчас встречу с премьер-министром этой страны Марком Карни.

Во время общения с прессой Карни отметил, на данный момент есть условия для заключения справедливого и прочного мира. В то же время он осудил атаку РФ по Киеву этой ночью.

Зеленский в ответ согласился, что это была «очень трудная» ночь для столицы, а сами удары - это ответ России «на наши мирные усилия».

«Это показывает, вот Путин не хочет мира. Мы хотим мира, а он - человек войны», - сказал Зеленский.

Буквально параллельно на другом конце Земли прозвучали комментарии Путина. Диктатор РФ заявил, что если Украина не желает решить все миром, тогда Россия решит все свои задачи военным путем.

Возвращаясь к комментариям Зеленского о мирной сделке, он отметил, что для прекращения войны нужны две вещи — «давление на Россию» и достаточная и «сильная поддержка Украины». Украинский лидер считает, что хоть и были сделаны шаги, но нужна дальнейшая дипломатия.

Также президент Украины сказал, что поговорит сегодня позже с европейскими союзниками, а завтра надеется провести очень важную и очень конструктивную встречу с президентом США Трампом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com