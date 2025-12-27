закрыть
27 декабря 2025, суббота
Генерал США назвал единственный способ одолеть РФ

  • 27.12.2025, 22:35
  • 1,474
Генерал США назвал единственный способ одолеть РФ

Сейчас Украина реализует именно такой сценарий, считает Ходжес.

Чтобы обеспечить победу Украины, нужно сосредоточиться на подрыве экономики российского агрессора. Такое мнение в эфире «Эспрессо» высказал бывший командующий войсками США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес.

«Думаю, что теория победы Украины заключается в уничтожении российской нефтегазовой инфраструктуры и ее способности экспортировать нефть и газ. Именно так Украина побеждает Россию», - заявил он.

Ходжес подчеркнул, что Россия не сможет финансировать свою агрессию, если потеряет доходы от экспорта нефти и газа в Китай, Индию, Турцию и другим покупателям. Кроме того, удары по нефтетопливному комплексу создадут определенный дефицит топлива на внутреннем рынке РФ, в частности для обеспечения армии.

Именно поэтому отставной генерал считает необходимым продолжать кампанию воздушных ударов по газовой и нефтяной инфраструктуре России, включая танкеры теневого флота.

«Это важная часть в победе над Россией. И что интересно, большинство этого делается с помощью украинских технологий, украинского оружия, которое они разработали сами, и украинской разведки. Поэтому, как по мне, это правильный путь», - добавил Ходжес.

