Генерал США назвал единственный способ одолеть РФ
- 27.12.2025, 22:35
- 1,474
Сейчас Украина реализует именно такой сценарий, считает Ходжес.
Чтобы обеспечить победу Украины, нужно сосредоточиться на подрыве экономики российского агрессора. Такое мнение в эфире «Эспрессо» высказал бывший командующий войсками США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес.
«Думаю, что теория победы Украины заключается в уничтожении российской нефтегазовой инфраструктуры и ее способности экспортировать нефть и газ. Именно так Украина побеждает Россию», - заявил он.
Ходжес подчеркнул, что Россия не сможет финансировать свою агрессию, если потеряет доходы от экспорта нефти и газа в Китай, Индию, Турцию и другим покупателям. Кроме того, удары по нефтетопливному комплексу создадут определенный дефицит топлива на внутреннем рынке РФ, в частности для обеспечения армии.
Именно поэтому отставной генерал считает необходимым продолжать кампанию воздушных ударов по газовой и нефтяной инфраструктуре России, включая танкеры теневого флота.
«Это важная часть в победе над Россией. И что интересно, большинство этого делается с помощью украинских технологий, украинского оружия, которое они разработали сами, и украинской разведки. Поэтому, как по мне, это правильный путь», - добавил Ходжес.