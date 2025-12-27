Как украинская авиация уничтожает российские самолеты с КАБами 27.12.2025, 23:15

Рассказал авиационный эксперт.

Украинские Силы обороны активно наносят удары по российским мощностям по производству взрывчатки, чтобы оккупанты не имели возможности сбирать новые управляемые авиабомбы (КАБы). Кроме того, Воздушные силы получат оружие, способное поражать авиацию врага в сотнях километров от линии фронта.

Об этом в эфире YouTube-канала Telеgraf UA рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

— Мы довольно сильно бьем по всем заводам, которые производят взрывчатку и ее компоненты, все аммиачные заводы и так далее, и так далее, и так далее. Мы этим занимаемся серьезно, чтобы невозможно было производить [КАБы], – говорит аналитик.

Кроме того, по его словам, в первом квартале 2026 года в ВС ВСУ появятся самолеты JAS-39 Gripen шведской компании Saab AB, специализирующейся на оборонной технике и аэрокосмической отрасли. Одно звено которых (4 самолета) будет оснащено управляемыми ракетами "воздух-воздух" средней дальности MBDA Meteor с прямоточным двигателем.

— Для ракет этого класса это исключение, — говорит эксперт по авиатехнике. — Но благодаря этому она может летать на 250-300 км. И тогда ни один бомбардировщик Су-34, который возит КАБы, или сопровождающий его Су-35-й — не будут появляться в 50-60 км от линии боевого столкновения (ЛБС), чтобы забросить КАБ на 80-90 км [за линию фронта]. Это будет невозможно. А если будут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, то они, не включая радары на "Грипенах", смогут наводить ракеты от самолета дальнего обнаружения.

По уверению аналитика, одного звена таких самолетов хватит для того, чтобы вражеская авиация не появлялась возле ЛБС.

— Угроза уничтожения очень серьезная, потому что эта ракета летает с большой скоростью — 4 Маха (примерно 4900 км/ч, или ~1360 м/с. — Ред.) и эти 4 Маха она имеет и в момент, когда достигает своей цели в 250-300 км. А самолет этого не может, и [противо]ракетные маневры не помогают, - подытожил Константин Криволап.

