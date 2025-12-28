Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом1
28.12.2025, 8:36
Самолет приземлился во Флориде.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки. У него запланирована встреча с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы в соцсети Х и «Суспільне».
Сергей Кислица в своем сообщении показал фото самолета с надписью «TRUMP» и написал: «Добрый вечер, Флорида».
Good evening Florida! pic.twitter.com/u80obRknFQ— Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) December 27, 2025
В то же время о том, что Владимир Зеленский прибыл в США, сообщило «Суспільне» со ссылкой на собственного корреспондента.
26 декабря Зеленский рассказал, что в ближайшее время проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного плана.
«Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне - с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года», - сообщил Зеленский.
В тот же день репортер Axios Барак Равид сообщил, что Зеленский может провести встречу с Трампом в воскресенье, 28 декабря. Встреча запланирована в резиденции Трампа, что в штате Флорида.
"Президент Трамп встретится с президентом Украины Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго, сообщает украинский чиновник», - говорилось в короткой заметке Барака.