закрыть
28 декабря 2025, воскресенье, 10:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

1
  • 28.12.2025, 8:36
  • 1,114
Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом
Владимир Зеленский

Самолет приземлился во Флориде.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки. У него запланирована встреча с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы в соцсети Х и «Суспільне».

Сергей Кислица в своем сообщении показал фото самолета с надписью «TRUMP» и написал: «Добрый вечер, Флорида».

В то же время о том, что Владимир Зеленский прибыл в США, сообщило «Суспільне» со ссылкой на собственного корреспондента.

26 декабря Зеленский рассказал, что в ближайшее время проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного плана.

«Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне - с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года», - сообщил Зеленский.

В тот же день репортер Axios Барак Равид сообщил, что Зеленский может провести встречу с Трампом в воскресенье, 28 декабря. Встреча запланирована в резиденции Трампа, что в штате Флорида.

"Президент Трамп встретится с президентом Украины Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго, сообщает украинский чиновник», - говорилось в короткой заметке Барака.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин