Дроны массированно атаковали Москву 1 28.12.2025, 8:53

Закрыты аэропорты.

В ночь на воскресенье, 28 декабря, страна-агрессор Россия устроила массированную атаку на Украину, основной целью которой были Киев и Киевщина. Уже днем российскую столицу в ответ атаковали дроны, передает OBOZ.UA.

На Москву летели десятки БПЛА. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о якобы сбитии 26 беспилотников, которые направлялись в сторону города.

По его словам, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Атака повлияла на работу аэропортов столицы РФ. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничениях на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», а также в аэропортах Ярославля, Калуги и Чебоксар.

В общей сложности более 270 рейсов задержали на прилет и вылет во «Внуково» и «Шереметьево» за время действия ограничений. На запасные аэродромы ушли 69 самолетов, были отменены 42 рейса.

Тем временем в минобороны России отчитались об «уничтожении» с 15:00 до 23:00 237 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них, утверждают в РФ, 32 были якобы сбиты над Московским регионом, а 18 БПЛА летели именно на Москву.

