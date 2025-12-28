Дроны массированно атаковали Москву

Дроны массированно атаковали Москву1
- 28.12.2025, 8:53
Закрыты аэропорты.
В ночь на воскресенье, 28 декабря, страна-агрессор Россия устроила массированную атаку на Украину, основной целью которой были Киев и Киевщина. Уже днем российскую столицу в ответ атаковали дроны, передает OBOZ.UA.
На Москву летели десятки БПЛА. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о якобы сбитии 26 беспилотников, которые направлялись в сторону города.
По его словам, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.
Атака повлияла на работу аэропортов столицы РФ. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничениях на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», а также в аэропортах Ярославля, Калуги и Чебоксар.
В общей сложности более 270 рейсов задержали на прилет и вылет во «Внуково» и «Шереметьево» за время действия ограничений. На запасные аэродромы ушли 69 самолетов, были отменены 42 рейса.
Тем временем в минобороны России отчитались об «уничтожении» с 15:00 до 23:00 237 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них, утверждают в РФ, 32 были якобы сбиты над Московским регионом, а 18 БПЛА летели именно на Москву.