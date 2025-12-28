«У Путина мало времени» 1 28.12.2025, 9:00

Открывается критическое «окно».

Профессор американистики Скотт Лукас в эфире «24 Канала» предположил, что для Путина открывается критическое «окно» на ближайшие месяцы. Он объяснил, почему именно до следующей весны Москва будет пытаться усиливать давление.

Лукас отметил, что российская экономика уже работает в условиях постоянного давления. Доходы от нефти и газа существенно сократились, экономический рост фактически остановился, а реальный уровень инфляции, по косвенным оценкам, достиг 20 – 25%. В ряде регионов появляется дефицит ресурсов, а финансирование социальных и военных обязательств усложняется.

«Экономика России находится под серьезным давлением, но не стоит ожидать, что она просто внезапно обвалится и это автоматически остановит войну», – объяснил Лукас.

Он отметил, что проблема заключается не в мгновенном коллапсе, а в постепенном истощении ресурсов. По мере роста дефицита России становится все труднее поддерживать финансирование армии, техники и военной логистики, особенно в условиях санкций и ударов в глубь ее территории.

«Именно сочетание санкций и украинских ударов по тыловым объектам сжимает тиски вокруг Москвы», – отметил профессор.

Лукас обратил внимание, что нынешний этап войны является временно ограниченным для Кремля. По его словам, российское руководство осознает, что ресурсы не безграничны, поэтому пытается действовать агрессивнее уже сейчас.

«Мы говорим о критическом окне примерно в шесть месяцев. Путину нужно сломать Украину до следующей весны. Если этого не произойдет, встанет вопрос, сможет ли он дальше вести войну с точки зрения людей, техники и финансов», – сказал он.

Россия будет усиливать атаки, в частности по энергетической инфраструктуре, и пытаться давить на фронте, даже если это не приносит стратегического прорыва. Такая тактика должна компенсировать потерю времени и ресурсов, а также создать иллюзию силы.

Профессор отметил, что несмотря на все трудности Украина сохраняет ключевое – устойчивость государства и общества. Именно это, по его словам, не позволило России реализовать первоначальные планы и остается главным фактором сопротивления.

«Стойкость украинского народа невозможно сравнить ни с чем, я не видел ничего подобного в моей жизни», – подытожил Лукас.

Он подчеркнул, что за почти четыре года полномасштабной войны Украина не сломалась, правительство продолжает работать, а общество сопротивляется даже в условиях постоянного давления. Это делает российские расчеты все более рискованными и менее предсказуемыми.

