Два способа «прижать» Путина в 2026 году

Политолог раскрыл подробности.

Политолог Вадим Денисенко объяснил «24 Каналу», что существует два фактора, которые могут заставить Путина к переговорам, однако делать конкретные прогнозы относительно перемирия пока преждевременно.

Первый фактор влияния – страх, но пока ни Трамп, ни Си Цзиньпин не готовы объединиться для давления, а сам Путин понимает, что США не могут быстро нанести фатальные удары по России. Второй – снятие санкций и хотя бы частично возвращение к большой геополитике.

«Если Путин не получит желаемого, ему нет смысла подписывать любое соглашение. Поэтому в ближайшее время ожидать подписания – это такой же миф, как и развал российской экономики», – объяснил Денисенко.

Весной ситуация может измениться из-за запланированного визита Трампа в Китай в апреле, что потенциально может повлиять на готовность Путина к переговорам.

«У меня есть гипотеза, что визит Эммануэля Макрона в Москву ориентировочно 7 – 8 февраля может касаться именно этих вопросов. Надо наблюдать за развитием событий, и тогда можно будет говорить, получим ли перемирие. Пока рано делать прогнозы», – сказал Денисенко.

