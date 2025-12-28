В небе красные вспышки: дроны мощно атаковали РФ 28.12.2025, 9:53

1,686

Стало известно, что именно поразили на НПЗ в Сызрани.

В ночь на 28 декабря беспилотники мощно атаковали страну-агрессора Россию. Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии 25 украинских дронов над 6 областями.

Однако сбить все россиянам не удалось. Громкие взрывы прогремели в Самарской области РФ, где были атакованы важные цели противника, сообщает «Главред».

Что известно об атаке на Сызрань

После полуночи в городе прогремело несколько взрывов. Местные власти никак не комментировали атаку беспилотников, но сами россияне не смогли промолчать и рассказали обо всем в Сети.

Очевидцы утверждают, что после одного из взрывов в городе частично пропал свет и начались перебои с теплоснабжением. Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что это произошло после прицельного удара по одной из подстанций.

Кроме этого этой ночью была, вероятно, атакована еще одна подстанция и дважды дроны попали по местному НПЗ. Одна из жительниц Сызрани рассказала, что после взрывов в район нефтеперерабатывающего завода помчались до десяти пожарных машин и три кареты скорой медицинской помощи.

Что могли поразить на территории НПЗ

По данным других местных жителей, на Сызранском НПЗ удар пришелся по установке ЭЛОУ-АВТ-5, туда и ехали пожарные.

ЭЛОУ-АВТ-5 - это комплексная установка первичной переработки нефти на НПЗ, включающая блок электрообессоливания и обезвоживания и секции атмосферной и вакуумной перегонки. Предназначена она для подготовки сырой нефти, ее обессоливания и разделения на различные соль масляные фракции и гудрон перед дальнейшей глубокой переработкой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com