В небе красные вспышки: дроны мощно атаковали РФ
- 28.12.2025, 9:53
Стало известно, что именно поразили на НПЗ в Сызрани.
В ночь на 28 декабря беспилотники мощно атаковали страну-агрессора Россию. Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии 25 украинских дронов над 6 областями.
Однако сбить все россиянам не удалось. Громкие взрывы прогремели в Самарской области РФ, где были атакованы важные цели противника, сообщает «Главред».
Что известно об атаке на Сызрань
После полуночи в городе прогремело несколько взрывов. Местные власти никак не комментировали атаку беспилотников, но сами россияне не смогли промолчать и рассказали обо всем в Сети.
Очевидцы утверждают, что после одного из взрывов в городе частично пропал свет и начались перебои с теплоснабжением. Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что это произошло после прицельного удара по одной из подстанций.
Кроме этого этой ночью была, вероятно, атакована еще одна подстанция и дважды дроны попали по местному НПЗ. Одна из жительниц Сызрани рассказала, что после взрывов в район нефтеперерабатывающего завода помчались до десяти пожарных машин и три кареты скорой медицинской помощи.
Что могли поразить на территории НПЗ
По данным других местных жителей, на Сызранском НПЗ удар пришелся по установке ЭЛОУ-АВТ-5, туда и ехали пожарные.
ЭЛОУ-АВТ-5 - это комплексная установка первичной переработки нефти на НПЗ, включающая блок электрообессоливания и обезвоживания и секции атмосферной и вакуумной перегонки. Предназначена она для подготовки сырой нефти, ее обессоливания и разделения на различные соль масляные фракции и гудрон перед дальнейшей глубокой переработкой.