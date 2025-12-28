Что делать, если во дворе громко слушают музыку в машине или разговаривают под окнами и мешают спать? 2 28.12.2025, 9:56

Минчанка Ольга мучается от привычки соседей: летом они любят собраться на лавочке и «галдеть дотемна», а зимой сидят в заведенной машине и слушают музыку настолько громко, что ее слышат и люди в квартирах, чьи окна выходят во двор. Можно ли найти управу на таких людей? Ответ милиции опубликовало агентство «Минск-Новости».

В первую очередь старший участковый инспектор Фрунзенского РУВД Минска Сергей Иванов советует «не сразу вступать в конфликт». По его мнению, для начала можно подойти к машине (или даже обратиться к сидящим внутри из окна) и попросить сделать потише: вероятно, люди не в курсе, что создают столько шума.

— Если просьбы не подействовали, — продолжает Иванов, — обращайтесь в милицию по телефону 102.

Хотя в самом прослушивании музыки в общественном месте ничего криминального нет, иногда это может быть расценено как действие нарушающее порядок. К таким случаям как раз относится то, когда издаваемые звуки мешают другим людям спать, вызывает жалобы окружающих и тем более — если последние игнорируются.

— В таких ситуациях милиция квалифицирует происходящее по статье 19.1 КоАП Республики Беларусь как мелкое хулиганство. Она предусматривает административную ответственность и штраф от 2 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест, — объясняет Иванов.

Базовая величина в 2025 году составляет 42 рубля. То есть минимальный штраф за мелкое хулиганство обойдется в 84 рубля, максимальный — в 1260.

Однако и это не все. По словам Иванова, у сотрудников милиции «могут возникнуть вопросы к долго работающему двигателю машины». Согласно ПДД, он должен быть выключен, если автомобиль стоит на одном месте более пяти минут. В милиции соглашаются, что это всего лишь «ориентир», но то, как оценят действия любителей музыки конкретные инспекторы, заранее не предугадать.

— На практике оценка зависит от конкретной ситуации: место и длительность работы двигателя, наличие жалоб от жителей. Нарушение правил остановки или стоянки влечет штраф до 1 базовой величины, — добавляет Иванов.

