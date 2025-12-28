«Очень странные дела» принесли 1,4 миллиарда долларов экономике США 1 28.12.2025, 10:02

2,542

И создали восемь тысяч рабочих мест.

Стриминговый сервис Netflix представил полную статистику сериала «Очень странные дела» накануне выхода финального эпизода, который состоится в новогоднюю ночь, сообщает издание Variety.

За девять лет существования проект преодолел отметку в 1,2 миллиарда просмотров. Этот показатель рассчитывается делением общего времени просмотра на суммарную продолжительность всех эпизодов — по этому параметру «Очень странные дела» превзошли любой другой сериал в истории Netflix, включая «Уэнсдей» и «Игру в кальмара».

Пятый сезон за 25 дней набрал 102,6 миллиона просмотров. После выхода финальных эпизодов 31 декабря сериал с высокой вероятностью займет первое место в рейтинге самых популярных проектов платформы за первый квартал 2026 года.

С 2016 года производство сериала создало более восьми тысяч рабочих мест в США и принесло американской экономике 1,4 миллиарда долларов. Основная часть съемок проходила в штате Джорджия, где проект обеспечил 650 миллионов долларов местной экономике и задействовал более двух тысяч подрядчиков. На втором месте — Калифорния с 500 миллионами вклада в экономику штата.

Издание также отмечает влияние сериала на продажи товаров. Компания Kellogg’s, владеющая брендом замороженных вафель Eggo — любимой еды главной героини Одиннадцать в исполнении Милли Бобби Браун, — сообщила о росте продаж на 14% в четвертом квартале 2017 года и на 9,4% в первые четыре месяца 2018-го после выхода второго сезона в октябре 2017 года.

Использование песни «Running Up That Hill» в четвертом сезоне помогло британской певице Kate Bush впервые за карьеру попасть в топ-10 США — спустя 38 лет после релиза трека. Композиция Metallica «Master of Puppets» 1986 года после появления в сериале впервые вошла в топ-10 Великобритании.

В пятом сезоне эффект повторился. По данным Spotify, среди поколения Z прослушивания песни Дайана Росс «Upside Down» 1980 года выросли на 1250%, а трека Tiffany «I Think We’re Alone Now» 1987 года — на 880%. Композиция «Mr. Sandman» группы The Chordettes 1954 года показала рост на 625% среди всех возрастов.

Финальный эпизод 31 декабря покажут в том числе в кинотеатрах США и Канады — беспрецедентный шаг для Netflix, который традиционно ориентирован исключительно на стриминг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com