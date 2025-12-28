Партизаны выяснили реальное расположение установок ПВО РФ в Севастополе 28.12.2025, 10:22

После проникновения в штаб врага опубликованы точные координаты.

Партизаны провели разведку вероятного штаба противовоздушной обороны российских оккупационных войск в Севастополе.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

По данным агентов движения, в городе может функционировать штаб 31-й дивизии ПВО РФ, при этом противник активно применяет методы конспирации. Речь идет об объекте по координатам 44.537102, 33.5116642.

На территории зафиксированы макеты военной техники, что, по оценке «АТЕШ», свидетельствует о попытках ввести в заблуждение и скрыть реальное назначение локации. В то же время наблюдаются признаки работы командного пункта - периодические перемещения военнослужащих и активность средств связи.

В движении отмечают, что пусковые установки ЗРК С-300/С-400 размещены в другом районе - на территории 15-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады (координаты 44.565255, 33.496579). Именно оттуда комплексы выдвигаются на боевые дежурства, не находясь постоянно возле вероятного штаба.

В «АТЕШ» подчеркивают, что такая схема рассредоточения является типичной тактикой ПВО РФ и используется для усложнения обнаружения и поражения объектов. Сбор и уточнение данных продолжается.

