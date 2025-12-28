Сегодня Путин особенно смешон Александр Невзоров

28.12.2025, 10:27

1,374

Александр Невзоров

«Шило» купянского скандала на весь мир выставило его идиотом.

Сегодня Путин особенно смешон.

Заметно, что в заднице у него «шило» купянского скандала. Того самого скандала, что на весь мир выставил упыря идиотом.

Шило, конечно пытался с утра извлечь министр Белоусов, но дурак Герасимов затолкал шило еще глубже, набурчав, что «все прекрасно, а богомольный придурок в боевой обстановке не понимает».

Сейчас Путин снова пугает. Он устроил косплей под «тов. Жюкова»: опять врет и подставляется.

Гуляйполе не взято русскими, там лютые бои с переменным успехом. Да, обдолбанные орки накатывают, но вполне возможен «купянский вариант» с их полным вытеснением.

Купянск же практически от них зачищен. Осталось 4 точки сопротивления, которые до вторника заглушат окончательно.

Дроновку, захватом которой уже нахвастался пациент, ВСУ практически освободили.

Путину, на 1404 день войны не стоило позориться, косплеить полководца и врать про победу над селом Дроновка (9 домов).

На 1404 день т.н. «ВОВ» сталинские войска, воспользовавшись тем, что англо-американская авиация практически снесла город, приступили к штурму Берлина.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com