Сегодня Путин особенно смешон
- Александр Невзоров
- 28.12.2025, 10:27
- 1,374
«Шило» купянского скандала на весь мир выставило его идиотом.
Сегодня Путин особенно смешон.
Заметно, что в заднице у него «шило» купянского скандала. Того самого скандала, что на весь мир выставил упыря идиотом.
Шило, конечно пытался с утра извлечь министр Белоусов, но дурак Герасимов затолкал шило еще глубже, набурчав, что «все прекрасно, а богомольный придурок в боевой обстановке не понимает».
Сейчас Путин снова пугает. Он устроил косплей под «тов. Жюкова»: опять врет и подставляется.
Гуляйполе не взято русскими, там лютые бои с переменным успехом. Да, обдолбанные орки накатывают, но вполне возможен «купянский вариант» с их полным вытеснением.
Купянск же практически от них зачищен. Осталось 4 точки сопротивления, которые до вторника заглушат окончательно.
Дроновку, захватом которой уже нахвастался пациент, ВСУ практически освободили.
Путину, на 1404 день войны не стоило позориться, косплеить полководца и врать про победу над селом Дроновка (9 домов).
На 1404 день т.н. «ВОВ» сталинские войска, воспользовавшись тем, что англо-американская авиация практически снесла город, приступили к штурму Берлина.
Александр Невзоров, «Телеграм»