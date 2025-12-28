закрыть
28 декабря 2025, воскресенье, 10:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сегодня Путин особенно смешон

  • Александр Невзоров
  • 28.12.2025, 10:27
  • 1,374
Сегодня Путин особенно смешон
Александр Невзоров

«Шило» купянского скандала на весь мир выставило его идиотом.

Сегодня Путин особенно смешон.

Заметно, что в заднице у него «шило» купянского скандала. Того самого скандала, что на весь мир выставил упыря идиотом.

Шило, конечно пытался с утра извлечь министр Белоусов, но дурак Герасимов затолкал шило еще глубже, набурчав, что «все прекрасно, а богомольный придурок в боевой обстановке не понимает».

Сейчас Путин снова пугает. Он устроил косплей под «тов. Жюкова»: опять врет и подставляется.

Гуляйполе не взято русскими, там лютые бои с переменным успехом. Да, обдолбанные орки накатывают, но вполне возможен «купянский вариант» с их полным вытеснением.

Купянск же практически от них зачищен. Осталось 4 точки сопротивления, которые до вторника заглушат окончательно.

Дроновку, захватом которой уже нахвастался пациент, ВСУ практически освободили.

Путину, на 1404 день войны не стоило позориться, косплеить полководца и врать про победу над селом Дроновка (9 домов).

На 1404 день т.н. «ВОВ» сталинские войска, воспользовавшись тем, что англо-американская авиация практически снесла город, приступили к штурму Берлина.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин