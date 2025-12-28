Стармер не присоединился к разговору Зеленского с лидерами ЕС
- 28.12.2025, 10:47
The Telegraph назвало причину.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не принял участия в важном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами из-за загруженного рабочего графика.
Об этом сообщает Тһе Telegraph.
В субботу вечером Зеленский провел телефонный разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Польши накануне своей ключевой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Ожидается, что эта встреча может стать переломным моментом в войне России против Украины и будет сосредоточен на путях ее завершения.
Великобритания была представлена на переговорах советником по национальной безопасности Джонатаном Павеллом. В канцелярии премьера отметили, что участие Стармера в этом разговоре изначально не планировалось, а Пауэлл регулярно присоединяется к таким контактам от имени Лондона. Также в звонке участвовали советники по национальной безопасности других европейских стран.
На Даунинг-стрит отметили, что Стармер поддерживает регулярный контакт с Зеленским и мировыми лидерами, однако на этот раз не смог присоединиться из-за «давления, связанного с рабочим расписанием». Там добавили, что накануне он общался с лидерами Франции, Германии и Италии и остается вовлеченным в постоянную дипломатию по прекращению войны в Украине.
В тот же вечер Зеленский по дороге в США совершил остановку в Канаде, где встретился с премьер-министром Марком Карни. Во время переговоров Оттава подтвердила новый пакет помощи Украине на 2,5 млрд долларов.
После этого президент Украины снова провел телефонный разговор с европейскими лидерами, подчеркнув необходимость «сильных позиций», чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина придерживаться будущего мирного соглашения.
К обсуждению присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.