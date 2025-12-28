Пять вкусных идей для новогоднего стола 28.12.2025, 10:57

Это сделает праздник красивым во всех смыслах.

На праздники мне всегда хочется чего-то вкусного и оригинального. Если вы тоже такого хотите, отложите свою старую книгу рецептов и сделайте этот Новый год красивым во всех смыслах.

Шеф-повар Евгений Клопотенко подготовил подборку блюд для гурманов, но без фанатизма. Все просто, вкусно, легко и с таким сочетанием, что после каждой вилки захочется говорить «вау». Подарите себе маленький праздник. Вы этого заслуживаете.

Салат с хурмой и гранатом

Интересный рецепт, в котором я предлагаю совместить куриное филе с необычными ингредиентами, — это салат с хурмой и гранатом. Блюдо имеет классный праздничный вид, к тому же прекрасно подходит, несмотря на неожиданный тандем. Заправляем салат по классике только оливковым маслом и лимонным соком.

Ингредиенты

1−2 хурмы

2 куриных бедра (филе)

100 г моцареллы

⅓ граната

70 г салатного микса

2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. лимонного сока

соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт

Два куриных бедра посолите и поперчите, выложите в застеленную пергаментом форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Готовые филе оставьте охлаждаться до комнатной температуры.

Почистите ⅓ граната и разберите его на отдельные зернышки. Хурму нарежьте дольками или треугольниками.

Запеченные филе окорочков нарежьте соломкой.

В салатницу выложите 70 г салатного микса, зерна граната, кусочки хурмы, моцареллы и курицы. Заправьте салат 2 ст. л. масла, 1 ч. л. лимонного сока, посолите себе по вкусу, перемешайте и сразу подавайте.

Крученики с курицей и соусом песто

Ищете блюдо, которое выглядит празднично, на вкус нежно и не требует полдня на кухне? Эти крученики с курицей, моцареллой и соусом песто готовятся примерно за полчаса и дают именно тот результат, на который рассчитываешь. Они хорошо подходят и для праздничного стола, и для обычного ужина, когда хочется чего-то простого, но не банального.

Ингредиенты

Для кручеников:

2 куриных филе

100 г прошутто

2 кружочка моцареллы

соль и перец по вкусу

Для соуса песто:

50 г базилика

60 г оливкового масла

20 г пармезана

30 г орехов

сок половины лимона

щепотка соли

Пошаговый рецепт

Включите духовку разогреваться до 180 градусов. Выложите на рабочую поверхность 2 кусочка прошутто, а сверху — 2 филе для отбивных. Посолите и поперчите мясо.

Приготовьте соус песто: для этого выложите в чашу блендера 50 г листьев базилика, 20 г натертого на мелкую терку пармезана, 60 г оливкового масла, 30 г орешков и щепотку соли. Перебейте ингредиенты блендером до однородности и смажте филе соусом, необходимо примерно по 1 ст. л. на крученик.

Выложите сверху по два-три кружочка моцареллы.

Осторожно заверните рулетик.

Выложите крученики на застеленный пергаментом противень и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Запеченный картофель с соусом карбонара

Картофель — универсальный овощ, который подходит к множеству продуктов. Но самым вкусным он получается, конечно же, в сочетании с мясом. Предлагаю вам поэкспериментировать и сделать довольно интересное блюдо. Это запеченный картофель с соусом карбонара, который прекрасно впишется в любое праздничное меню.

Ингредиенты

6 крупных картофелин

300 г копченого куриного филе

1 ст. л. растительного масла

10 г масла

1 зубчик чеснока

120 мл сливок жирностью 33%

1 желток

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

25 г пармезана (для соуса)

25 г пармезана (для картофеля)

петрушка для подачи

Пошаговый рецепт

Отварите в подсоленной воде 6 больших картофелин в мундире. Картофель должен быть почти готовым, поэтому варить надо примерно 60 минут.

Порежьте кубиком 300 г варено-копченого куриного филе

На разогретую сковороду добавьте 1 ст. л. растительного масла, 10 г сливочного масла и 1 мелко нарезанный зубчик чеснока, обжарьте 1 минуту. Дали добавьте варено-копченое филе и жарьте мясо в течение 3−4 минут.

Отдельно смешайте 120 мл сливок и 1 желток, добавьте соль, черный перец по вкусу и 25 г тертого пармезана.

Влейте смесь к варено-копченому филе, перемешайте и тушите 1 минуту, помешивая.

Из вареного картофеля осторожно достаньте середину, срезав небольшой край с каждой картофелины.

Заполните картофель соусом карбонара. Сверху посыпьте картофель 25 г тертого пармезана.

Запеките картофель в духовке 2−3 минуты на режиме гриль при 180−200 градусах или в микроволновке. При подаче посыпьте мелко нарезанной петрушкой.

Бутерброды с хамоном и мандаринами

Бутерброды с хамоном, нежным сливочным кремом и сочными мандаринами любой ужин превратят в праздничный. Кисло-сладкий привкус цитрусовых идеально сочетается с солоноватым хамоном, а кремовая текстура сливок и сыра добавляет закуске нежности. К тому же выглядят такие бутерброды ярко и оригинально.

Ингредиенты

100 г хамона

5−6 ломтей хлеба

50 г холодных сливок, жирностью 30–33%

75 г крем-сыра

1 мандарин

2 веточки зелени для подачи

Пошаговый рецепт

Подсушите 5−6 ломтиков хлеба на сухой сковороде по 2−3 минуты с каждой стороны. Или выложите их на противень и запеките 7−10 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Миксером или блендером с насадкой венчик взбейте 50 г сливок до пышности. Добавьте к массе 75 г крем-сыра и снова взбейте крем на низких оборотах.

Мандарин почистите и сделайте филе из долек мандаринов, осторожно острым ножом срезав с них кожицу.

Выложите сливочно-сырный крем на каждый кусочек хлеба, а сверху положите кусочки хамона. Украсьте бутерброды дольками мандаринов и листочками зелени (я использую тимьян, но вы можете взять любую другую зелень на ваш вкус).

Меренговый десерт «Каринская»

Это украинский десерт, созданный в честь выдающейся дизайнерки Варвары Каринской. Меренга с растопленным шоколадом, сливочным кремом и вишневой начинкой. Выглядит очень празднично, а на вкус — невероятно.

Ингредиенты

Для меренги:

125 г белка

150 г сахара

2 г соли

60 г сахарной пудры

20 г гречневой пудры

10 г кукурузного крахмала

0,5 г лимонной кислоты

6 г белого шоколада (на один десерт)

вишня в сиропе (для декора)

Для сливочного крема (выход 175 г):

12 г сливок жирностью 30%

12 г меда

11 г желатиновой массы

40 г крем-сыра

120 г сметаны жирностью 30%

Для вишневой начинки (выход 280 г):

250 г вишни

20 г сахара

10 г кукурузного крахмала

20 мл холодной воды

Пошаговый рецепт

Взбейте 125 г белка со 150 г сахара, 2 г соли и 0,5 г лимонной кислоты до пиков. Далее добавьте 60 г сахарной пудры и продолжайте взбивать до стабильных пиков. В конце добавьте 10 г кукурузного крахмала и 20 г гречневой пудры в несколько заходов.

Насадкой высадите по 15 г взбитых белков — дно десерта и полусферу, которая будет служить верхом. Сушите меренгу в пароконвектомате в течение 2,5 часов, используя обдув 2 и температуру 100 градусов, до полного высыхания меренги. Если готовите в обычной духовке, поставьте на дно емкость с водой, чтобы образовывался пар, или несколько раз во время выпекания сбрызните стенки духовки водой.

Нагрейте 12 г сливок и 12 г меда, добавьте 11 г желатиновой массы и растворите ее. Нагретую массу смешайте с 40 г крем-сыра и 120 г сметаны. Перебейте погружным блендером и оставьте стабилизироваться в холодильнике минимум на 3 часа. После стабилизации взбейте крем до пышности.

Смешайте 250 г вишни и 20 г сахара. Отдельно разведите 10 г крахмала в 20 мл холодной воды. Смешайте ингредиенты и проварите вишню до загустения.

Соберите десерт. Для этого смажьте дно десерта и полусферу 6 г растопленного белого шоколада. Дайте застыть.

Наполните полусферу 20 г сливочного крема, далее 20 г вишневой начинки и снова 20 г крема. Аккуратно закройте полусферу меренговой основой, шоколадом к крему. Сверху украсьте десерт вишней в сиропе, прикрепив ее к меренге с помощью растопленного шоколада.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com