Пять вкусных идей для новогоднего стола
- 28.12.2025, 10:57
Это сделает праздник красивым во всех смыслах.
На праздники мне всегда хочется чего-то вкусного и оригинального. Если вы тоже такого хотите, отложите свою старую книгу рецептов и сделайте этот Новый год красивым во всех смыслах.
Шеф-повар Евгений Клопотенко подготовил подборку блюд для гурманов, но без фанатизма. Все просто, вкусно, легко и с таким сочетанием, что после каждой вилки захочется говорить «вау». Подарите себе маленький праздник. Вы этого заслуживаете.
Салат с хурмой и гранатом
Интересный рецепт, в котором я предлагаю совместить куриное филе с необычными ингредиентами, — это салат с хурмой и гранатом. Блюдо имеет классный праздничный вид, к тому же прекрасно подходит, несмотря на неожиданный тандем. Заправляем салат по классике только оливковым маслом и лимонным соком.
Ингредиенты
1−2 хурмы
2 куриных бедра (филе)
100 г моцареллы
⅓ граната
70 г салатного микса
2 ст. л. растительного масла
1 ч. л. лимонного сока
соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт
Два куриных бедра посолите и поперчите, выложите в застеленную пергаментом форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Готовые филе оставьте охлаждаться до комнатной температуры.
Почистите ⅓ граната и разберите его на отдельные зернышки. Хурму нарежьте дольками или треугольниками.
Запеченные филе окорочков нарежьте соломкой.
В салатницу выложите 70 г салатного микса, зерна граната, кусочки хурмы, моцареллы и курицы. Заправьте салат 2 ст. л. масла, 1 ч. л. лимонного сока, посолите себе по вкусу, перемешайте и сразу подавайте.
Крученики с курицей и соусом песто
Ищете блюдо, которое выглядит празднично, на вкус нежно и не требует полдня на кухне? Эти крученики с курицей, моцареллой и соусом песто готовятся примерно за полчаса и дают именно тот результат, на который рассчитываешь. Они хорошо подходят и для праздничного стола, и для обычного ужина, когда хочется чего-то простого, но не банального.
Ингредиенты
Для кручеников:
2 куриных филе
100 г прошутто
2 кружочка моцареллы
соль и перец по вкусу
Для соуса песто:
50 г базилика
60 г оливкового масла
20 г пармезана
30 г орехов
сок половины лимона
щепотка соли
Пошаговый рецепт
Включите духовку разогреваться до 180 градусов. Выложите на рабочую поверхность 2 кусочка прошутто, а сверху — 2 филе для отбивных. Посолите и поперчите мясо.
Приготовьте соус песто: для этого выложите в чашу блендера 50 г листьев базилика, 20 г натертого на мелкую терку пармезана, 60 г оливкового масла, 30 г орешков и щепотку соли. Перебейте ингредиенты блендером до однородности и смажте филе соусом, необходимо примерно по 1 ст. л. на крученик.
Выложите сверху по два-три кружочка моцареллы.
Осторожно заверните рулетик.
Выложите крученики на застеленный пергаментом противень и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
Запеченный картофель с соусом карбонара
Картофель — универсальный овощ, который подходит к множеству продуктов. Но самым вкусным он получается, конечно же, в сочетании с мясом. Предлагаю вам поэкспериментировать и сделать довольно интересное блюдо. Это запеченный картофель с соусом карбонара, который прекрасно впишется в любое праздничное меню.
Ингредиенты
6 крупных картофелин
300 г копченого куриного филе
1 ст. л. растительного масла
10 г масла
1 зубчик чеснока
120 мл сливок жирностью 33%
1 желток
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
25 г пармезана (для соуса)
25 г пармезана (для картофеля)
петрушка для подачи
Пошаговый рецепт
Отварите в подсоленной воде 6 больших картофелин в мундире. Картофель должен быть почти готовым, поэтому варить надо примерно 60 минут.
Порежьте кубиком 300 г варено-копченого куриного филе
На разогретую сковороду добавьте 1 ст. л. растительного масла, 10 г сливочного масла и 1 мелко нарезанный зубчик чеснока, обжарьте 1 минуту. Дали добавьте варено-копченое филе и жарьте мясо в течение 3−4 минут.
Отдельно смешайте 120 мл сливок и 1 желток, добавьте соль, черный перец по вкусу и 25 г тертого пармезана.
Влейте смесь к варено-копченому филе, перемешайте и тушите 1 минуту, помешивая.
Из вареного картофеля осторожно достаньте середину, срезав небольшой край с каждой картофелины.
Заполните картофель соусом карбонара. Сверху посыпьте картофель 25 г тертого пармезана.
Запеките картофель в духовке 2−3 минуты на режиме гриль при 180−200 градусах или в микроволновке. При подаче посыпьте мелко нарезанной петрушкой.
Бутерброды с хамоном и мандаринами
Бутерброды с хамоном, нежным сливочным кремом и сочными мандаринами любой ужин превратят в праздничный. Кисло-сладкий привкус цитрусовых идеально сочетается с солоноватым хамоном, а кремовая текстура сливок и сыра добавляет закуске нежности. К тому же выглядят такие бутерброды ярко и оригинально.
Ингредиенты
100 г хамона
5−6 ломтей хлеба
50 г холодных сливок, жирностью 30–33%
75 г крем-сыра
1 мандарин
2 веточки зелени для подачи
Пошаговый рецепт
Подсушите 5−6 ломтиков хлеба на сухой сковороде по 2−3 минуты с каждой стороны. Или выложите их на противень и запеките 7−10 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Миксером или блендером с насадкой венчик взбейте 50 г сливок до пышности. Добавьте к массе 75 г крем-сыра и снова взбейте крем на низких оборотах.
Мандарин почистите и сделайте филе из долек мандаринов, осторожно острым ножом срезав с них кожицу.
Выложите сливочно-сырный крем на каждый кусочек хлеба, а сверху положите кусочки хамона. Украсьте бутерброды дольками мандаринов и листочками зелени (я использую тимьян, но вы можете взять любую другую зелень на ваш вкус).
Меренговый десерт «Каринская»
Это украинский десерт, созданный в честь выдающейся дизайнерки Варвары Каринской. Меренга с растопленным шоколадом, сливочным кремом и вишневой начинкой. Выглядит очень празднично, а на вкус — невероятно.
Ингредиенты
Для меренги:
125 г белка
150 г сахара
2 г соли
60 г сахарной пудры
20 г гречневой пудры
10 г кукурузного крахмала
0,5 г лимонной кислоты
6 г белого шоколада (на один десерт)
вишня в сиропе (для декора)
Для сливочного крема (выход 175 г):
12 г сливок жирностью 30%
12 г меда
11 г желатиновой массы
40 г крем-сыра
120 г сметаны жирностью 30%
Для вишневой начинки (выход 280 г):
250 г вишни
20 г сахара
10 г кукурузного крахмала
20 мл холодной воды
Пошаговый рецепт
Взбейте 125 г белка со 150 г сахара, 2 г соли и 0,5 г лимонной кислоты до пиков. Далее добавьте 60 г сахарной пудры и продолжайте взбивать до стабильных пиков. В конце добавьте 10 г кукурузного крахмала и 20 г гречневой пудры в несколько заходов.
Насадкой высадите по 15 г взбитых белков — дно десерта и полусферу, которая будет служить верхом. Сушите меренгу в пароконвектомате в течение 2,5 часов, используя обдув 2 и температуру 100 градусов, до полного высыхания меренги. Если готовите в обычной духовке, поставьте на дно емкость с водой, чтобы образовывался пар, или несколько раз во время выпекания сбрызните стенки духовки водой.
Нагрейте 12 г сливок и 12 г меда, добавьте 11 г желатиновой массы и растворите ее. Нагретую массу смешайте с 40 г крем-сыра и 120 г сметаны. Перебейте погружным блендером и оставьте стабилизироваться в холодильнике минимум на 3 часа. После стабилизации взбейте крем до пышности.
Смешайте 250 г вишни и 20 г сахара. Отдельно разведите 10 г крахмала в 20 мл холодной воды. Смешайте ингредиенты и проварите вишню до загустения.
Соберите десерт. Для этого смажьте дно десерта и полусферу 6 г растопленного белого шоколада. Дайте застыть.
Наполните полусферу 20 г сливочного крема, далее 20 г вишневой начинки и снова 20 г крема. Аккуратно закройте полусферу меренговой основой, шоколадом к крему. Сверху украсьте десерт вишней в сиропе, прикрепив ее к меренге с помощью растопленного шоколада.