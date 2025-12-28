Newsweek: Трампу запретят переименования в США в его честь 28.12.2025, 11:02

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

В Конгресс поступил законопроект.

Конгресс США планирует запретить переименование любого федерального здания, земли или иного актива в честь действующего американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Newsweek.

Повод для законопроекта

Поводом для инициирования законопроекта стало противоречивое решение добавить имя Трампа к Центру исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, вступившее в силу 19 декабря - с этой даты рабочие начали монтаж предыдущего названия.

В итоге здание получило новое название - «Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди», за что проголосовал Совет попечителей Центра Кеннеди.

Голосование за добавление имени Трампа в Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди вызвало беспокойство относительно исторического наследия, полномочий Конгресса и того, что некоторые законодатели называют схемой политизации государственных активов.

Это подчеркивает более широкие вопросы относительно границ президентской власти и защиты национальной памяти - вопросы, которые резонируют в американской политической и культурной жизни.

После этого громкого переименования законодатели США внесли законопроекты, чтобы отменить это изменение и запретить подобные действия в будущем.

Кто стал инициатором законопроектов

Демократическая конгрессвумен Эйприл Макклейн Делани из Мэриленда внесла два законопроекта: Закон о защите Центра Кеннеди, который аннулирует голосование совета и обязывает удалить имя Трампа со всех вывесок, и Закон о целостности федеральной собственности, который будет запрещать переименование федеральных активов в честь действующих президентов.

Макклейн Делани назвала эти усилия важными для защиты национального наследия и контроля Конгресса над федеральными мемориалами.

«Конгресс должен прекратить «брендирование Трампом» наших национальных сокровищ и мемориалов, особенно учреждения, которое возвышает наше национальное искусство и чтит память покойного президента Джона Ф. Кеннеди. И если это недостаточно ясно, мой второй законопроект будет гарантировать, что никакой другой федеральный памятник никогда не сможет быть назван в честь действующего президента. Законодателям давно пора провести твердую границу, чтобы предотвратить такую деятельность», - заявила она.

Конгрессвумен добавила, что такие действия со стороны Трампа - оскорбление американского народа.

«Центр Кеннеди - это памятник погибшему президенту. Изменение названия Центра Кеннеди - это предательство наследия президента Кеннеди и оскорбление американского народа и нашей общей истории», - подытожила Делани.

Тем временем независимый сенатор Берни Сандерс из Вермонта объявил о параллельном законопроекте в Сенате, назвав действия Трампа «высокомерными» и пообещав законодательный запрет на наименование федеральных объектов в честь действующих президентов.

Стоит вспомнить и реакцию потомков бывшего президента США Кеннеди на переименование Центра. Керри Кеннеди, дочь Роберта Ф. Кеннеди, сказала, что бывший президент «с гордостью выступал за справедливость, мир, равенство, достоинство, разнообразие и сострадание к тем, кто страдает».

«Президент Трамп выступает против этих ценностей, и его имя не должно стоять рядом с именем президента Кеннеди», - добавила она.

Эти шаги следуют после других громких усилий Трампа по наименованию. Речь идет, в частности, о переименовании Института мира США и намерении главы Белого дома построить линкор для ВМС «класса Трамп» - это привело к дальнейшей проверке и юридическим вызовам.

Что будет дальше

Как пишет издание, судьба названия Центра Кеннеди и кампании Трампа по брендированию федеральной собственности зависит от Конгресса и судов. Уже подан иск, оспаривающий переименование, а представитель Битти, выступающий за это, утверждает, что для любых официальных изменений нужны действия Конгресса.

Если Закон о защите Центра Кеннеди или Закон о целостности федеральной собственности будет принят, они не только восстановят первоначальное название центра, но и установят правовые границы для будущих усилий по наименованию, что потенциально ограничит подобные инициативы нынешних или будущих президентов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com