Алексей Протас сыграл ключевую роль в победе над «Нью-Джерси»
- 28.12.2025, 11:21
Белорус был признан второй звездой матча.
«Вашингтон» прервал серию из трех неудач в регулярке НХЛ, на выезде взяв верх над «Нью-Джерси», пишет betnews.by.
Нью-Джерси — Вашингтон — 3:4 (ОТ) (Братт, 24:56-бол., 47:00, Гласс, 47:32; Протас, 19:59, Бовилье, 37:33, Овечкин, 49:17, Чикран, 64:06).
Белорусский форвард Алексей Протас был признан второй звездой вечера — после вингера «Нью-Джерси» Йеспера Братта, сделавшего дубль. Он оформил 1+2 по системе «гол+пас».
Первое очко Протас-старший мог набрать еще в середине стартовой трети, когда шайба оказалась в воротах хозяев после броска Дилана Строума. Однако взятый «челлендж» отнял у амбассадора Betera голевой пас. В итоге именно он за секунду до окончания времени периода открыл счет. Кроме того, белорусский форвард помог отличиться Энтони Бовилье и Александру Овечкину.
За 19 минут 49 секунд игрового времени он исполнил 5 бросков, совершил 1 силовой прием и заработал показатель полезности +3.
Теперь у Алексея 27 (14+13) результативных баллов в 38 матчах нынешнего сезона.
«Вашингтон» набрал 45 очков, но остался на 7-й позиции в таблице Восточной конференции.