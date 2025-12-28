закрыть
«У Зеленского жесткий характер, ему нравится эта заруба»

2
  • 28.12.2025, 11:26
  • 3,238
«У Зеленского жесткий характер, ему нравится эта заруба»
Владимир Зеленский

Политик не примет навязанных Украине решений.

Майор ВСУ Евгений Карась заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет жесткий характер, не склонен к компромиссам и не примет навязанных Украине решений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем «Рейд» Евгений Карась в интервью Наталье Мосейчук.

«У Зеленского жесткий характер. Ему нравится эта заруба. Если бы он увидел Путина, он бы не сдержался и мог дать ему по лицу», - сказал Карась.

А если его США начнут нагибать на измену, он может и застрелиться, считает Карась.

Зеленский - тот, что и застрелится может. Он не слабохарактерный парень, у него есть амбиции», - считает Карась.

