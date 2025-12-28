«У Зеленского жесткий характер, ему нравится эта заруба»2
- 28.12.2025, 11:26
- 3,238
Политик не примет навязанных Украине решений.
Майор ВСУ Евгений Карась заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет жесткий характер, не склонен к компромиссам и не примет навязанных Украине решений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем «Рейд» Евгений Карась в интервью Наталье Мосейчук.
«У Зеленского жесткий характер. Ему нравится эта заруба. Если бы он увидел Путина, он бы не сдержался и мог дать ему по лицу», - сказал Карась.
А если его США начнут нагибать на измену, он может и застрелиться, считает Карась.
Зеленский - тот, что и застрелится может. Он не слабохарактерный парень, у него есть амбиции», - считает Карась.