«У Зеленского жесткий характер, ему нравится эта заруба» 2 28.12.2025, 11:26

3,238

Владимир Зеленский

Политик не примет навязанных Украине решений.

Майор ВСУ Евгений Карась заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет жесткий характер, не склонен к компромиссам и не примет навязанных Украине решений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем «Рейд» Евгений Карась в интервью Наталье Мосейчук.

«У Зеленского жесткий характер. Ему нравится эта заруба. Если бы он увидел Путина, он бы не сдержался и мог дать ему по лицу», - сказал Карась.

А если его США начнут нагибать на измену, он может и застрелиться, считает Карась.

Зеленский - тот, что и застрелится может. Он не слабохарактерный парень, у него есть амбиции», - считает Карась.

