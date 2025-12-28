Важная для Беларуси страна попала в топ самых популярных мест для новогоднего отдыха в Европе 1 28.12.2025, 11:41

3,300

Фото: Getty Images

Особенно выделяются два города.

Польша вошла в топ самых популярных направлений для коротких новогодних и рождественских поездок среди европейцев. Особенно выделяются два польских города — Краков и Варшава, пишет Euronews.

То, что Польша стала самым популярным направлением на зимние праздники в Европе, оценили в Travel and Tour World (TTW) — ведущей мировой медиаплатформе для специалистов туристической индустрии. Популярность страны, по мнению экспертов, растет по нескольким причинам: это и праздничная атмосфера, которая создается в стране, и наличие традиций, привлекающие приезжих, и в то же время умеренные цены.

Так что в условиях, когда путешествия по Европе дорожают, Польша выглядит как конкурентная альтернатива без потери качества. Дополнительное преимущество — наличие местной кухни с традиционными рецептами.

Все больше зарубежных путеводителей и кулинарных сайтов советуют попробовать сезонные блюда: пироги (традиционные польские вареники с разными начинками), борщ с ушками (суп, который подают в канун Рождества) или маковец (польский пирог с маком, популярный во время праздников).

По данным агрегатора авиабилетов Kiwi.com, число бронирований поездок в Польшу выросло более чем на 55% за последний год. В то же время средняя стоимость билета из других стран Европы в Польшу в праздничный период составила 123 евро — на 10 меньше, чем в 2024-м. Но продолжительность пребывания в стране сокращается — в среднем до шести дней, что на два дня меньше, чем в прошлом году.

Больше всего туристов, по предварительным оценкам, приезжают из Испании, Великобритании, Италии и Румынии. При этом есть заметный рост интереса у путешественников из Португалии, Нидерландов и Литвы — еще одной соседки Беларуси.

Среди городов самыми популярными у иностранцев, как отмечают в TTW, становятся Краков и Варшава. В основном за счет доступных цен на билеты и аэропортов с разнообразием рейсов. Особенно аналитики выделили Краков, который выделяется не только удобством в плане логистики, но и «уникальной атмосферой», и «впечатляющими рождественскими ярмарками». Его в принципе называют одним из самых атмосферных городов Европы в зимние праздники.

