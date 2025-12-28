закрыть
28 декабря 2025, воскресенье
В Беларуси значительно подорожали мандарины и шампанское

  • 28.12.2025, 11:54
В Беларуси значительно подорожали мандарины и шампанское

Особенно бросается в глаза разница в регионах.

В Беларуси за пять лет цитрусовые (в том числе и мандарины) подорожали на 92%, а игристое вино — почти на 70%. Такие цифры приводит проект «Вашы грошы» со ссылкой на данные Белстата.

Если сравнить с декабрем 2021 года, то средняя цена цитрусовых выросла с 4,07 до 7,81 рублей в ноябре 2025 года. Игристое — с 12,32 до 20,89 рублей.

За год динамика роста цен следующая: цитрусовые выросли с 7,25 рублей в декабре 2024 года до 7,81 рублей в ноябре 2025 года. Игристое за то же время подорожало с 18,03 до 20,89 рублей.

Особенно бросается в глаза разница в регионах. Игристое вино за пять лет в Минской области рост подорожало на 37%, а в Витебской — на 106%.

