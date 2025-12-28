Бойцы 110-й бригады ВСУ эффектно остановили прорыв пехоты РФ 1 28.12.2025, 12:05

1,176

Оккупантам «дали по зубам».

Российская пехота, воспользовавшись погодными условиями, попыталась на трех автомобилях продвинуться к позициям Сил обороны, но потерпела полное фиаско.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время продвижения по открытому полю в снежную погоду оккупанты оказались как на ладони для операторов 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины - и «получили по зубам».

На обнародованных кадрах зафиксировано, как украинские бойцы наносят серию ударов по вражеским автомобилям и по 8 пехотинцам противника, которые пытаются убежать среди поля под прицелом БПЛА.

Также сообщалось, что 1-й корпус НГУ «Азов» разбил бронегруппы РФ на Добропольском направлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com