Бойцы 110-й бригады ВСУ эффектно остановили прорыв пехоты РФ

Бойцы 110-й бригады ВСУ эффектно остановили прорыв пехоты РФ1
- 28.12.2025, 12:05
Оккупантам «дали по зубам».
Российская пехота, воспользовавшись погодными условиями, попыталась на трех автомобилях продвинуться к позициям Сил обороны, но потерпела полное фиаско.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время продвижения по открытому полю в снежную погоду оккупанты оказались как на ладони для операторов 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины - и «получили по зубам».
На обнародованных кадрах зафиксировано, как украинские бойцы наносят серию ударов по вражеским автомобилям и по 8 пехотинцам противника, которые пытаются убежать среди поля под прицелом БПЛА.
