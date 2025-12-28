В чем встретить Новый год и что будет в тренде в 2026-м? 2 28.12.2025, 12:18

Огненная лошадь выбирает соответствующие теплые оттенки.

Согласно китайскому гороскопу 2026 год - это год Огненной лошади. Поэтому в палитре цветов астрологи советуют обращать внимание на красный как основной, золотой, оранжевый, терракотовый, бордовый, медный и зеленый для баланса.

А как эти цвета стильно сочетать и что будет в тренде в 2026 году, в интервью РБК-Украина рассказала стилист Галина Денисюк.

– В каких цветах встречать в этом году Новый год?

– 2026 год - это год Огненной лошади, и мы выбираем соответствующие теплые огненные оттенки. Например, бордовый, красный, бургунди, винный цвет, как мы его называем. Можем также выбирать изумрудные, салатовые, земляные, золотые оттенки.

Синий и голубой также хорошие цвета, но астрологи рекомендуют теплые цвета. Голубой и синий - это цвета стихии воды. То есть она будет глушить огонь, а нам этого не нужно.

– А как вы вообще относитесь к таким прогнозам астрологов, как-то оно со стилистикой коррелирует?

– Со стилистикой оно никак не коррелирует, но мы все-таки опираемся на мнение астрологов, в каких цветах встречать этот Новый год. И опираемся на символ Нового года.

– С чем лучше сочетать такие яркие нынешние цвета, чтобы это не было слишком, но стильно?

– Сочетайте красный с базовым черным цветом. Это всегда выглядит элегантно и стильно. Также вы можете сочетать его с приглушенным серым цветом и с белым, конечно. А, например, к коричневому я выбрала бы более изумрудный.

– Какие тренды нам ждать в 26-м году, а какие переходят из 25-го?

– Поговорим о цветах сначала. Мы выбираем более такие приглушенные цвета, припыленные. Это может быть розовый, серый, голубой.

Также мы выбираем яркие цвета, но я бы сказала, что они не для всех. Яркие желтые, оранжевые, зеленые - их нужно правильно комбинировать между собой. Например, желтый мы можем комбинировать со светлыми оттенками, с белыми, с кремовыми, с темными оттенками, с черным. То есть с базовыми оттенками.

Если вы хотите более яркого образа, можно комбинировать яркие цвета между собой. Например, желтый с зеленым, желтый с оранжевым. Это также будет хорошо смотреться, но для этого нам также их надо приглушать нейтральными оттенками.

В этом году мы также обращаем внимание на более приталенные силуэты. То есть жакеты, которые идут по фигуре, платья, которые идут по фигуре. Оверсайз потихоньку отходит, мы меняем его на женственные структурные формы.

И в 2026 году клетчатые рубашки, рубашки в ромбы и не только также будут на пике моды. Это такая легкая аристократическая, я бы сказала, английская классика. По цвету выбираем серые, бордовые, голубые, синие, нежно-розовые.

Также в тренде остаются платочки. Мы их добавляем как аксессуар на сумку, на шею, на головной убор и тому подобное. Платок должен быть в гардеробе у каждой модницы и не один.

Конечно, мы оставляем принты. Леопардовый наш любимый, змеиный, под крокодила, зебра, коровьи принты также будут в моде. И если вы не хотите эти принты добавлять в повседневную одежду, потому что их нужно уметь добавлять, добавляйте их к аксессуарам. Например, к головным уборам.

– Какую одежду стоит добавить в свой базовый гардероб в новом году?

– База - это 100% удобная одежда, которая переходит из сезона в сезон. То есть мы выбираем базовые цвета, базовые оттенки. Если говорить о зиме, это могут быть трикотажные костюмы, трикотажные платья, тонкие свитера, утепленные лосины.

Если мы говорим о базовых цветах, это должны быть такие спокойные светлые или темные оттенки, которые будут перетекать из года в год и оставаться в нашем гардеробе. Например, белый, кремовый, песочный могут быть как база.

– Какие тренды в 2026 уже становятся антитрендами?

– Антитренды - это джинсы скинни. Мы их не надеваем, откладываем в шкаф. Но если вам нравится комфортно, оставляем, добавляем аксессуары и выглядим стильно. Будет хорошо с высокими сапогами с широким голенищем.

Также не возвращается оверсайз. Он нам очень нравится, но оставим его в шкафу, а возьмем более такие приталенные силуэты и будем показывать свою женственность.

Это не значит, что мы оверсайз не одеваем вообще. Мы можем надеть брюки палаццо, но добавить жакет, который будет подчеркивать вашу талию, например. Можем комбинировать.

– Если бы вас попросили дать один стильный совет одним предложением на 2026 год, как он звучал бы?

– Дорогие мои женщины, выбирайте всегда себя. Выбирайте то, в чем будет вам комфортно, в чем будет вам удобно и то, что подходит именно вам.

