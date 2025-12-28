закрыть
28 декабря 2025, воскресенье
В польском Эльблонге ввели чрезвычайное положение

  • 28.12.2025, 12:23
  • 1,588
Из-за наводнения.

В ночь на 28 декабря в польском городе Эльблонг объявили чрезвычайное положение из-за наводнения.

Об этом пишет RMF24.

Мэр Эльблонга Михал Миссан заявил, что службы остаются в состоянии полной готовности, а гидрологическая ситуация постоянно контролируется.

По словам пресс-секретаря мэрии Эльблонга Йоанны Урбаняк, чрезвычайное положение было объявлено в связи с превышением уровня предупреждения на реке Эльблонг – 590 см, тенденцией к повышению уровня воды и неблагоприятными прогнозами, связанными с сильными северо-западными ветрами.

В качестве меры предосторожности в самых критических точках города – на бульваре Зигмунта Августа и улице Варшавской – были установлены противопаводковые барьеры.

Службы призвали жителей быть осторожными и не приближаться к берегам реки.

