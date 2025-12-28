Крупный белорусский медицинский центр приостановил работу
Сроки возобновления приема пациентов неизвестны.
Медицинский центр «Альфамед» приостановил работу в Беларуси. Информация об этом появилась на официальном сайте медучреждения.
«Уважаемые пациенты, информируем вас о временном приостановлении лицензии на медицинские услуги. Информация о возобновлении деятельности будет размещена на официальном сайте предприятия», — говорится в сообщении на официальном сайте.
Как рассказали изданию Office Life в контакт-центре «Альфамед», пока сроки возобновления работы неизвестны. Предварительная запись пациентов также не производится.
«Альфамед» работает в Минске более 20 лет. У него три медицинских центра, расположенные в центре города на проспекте Независимости, а также улицах Сурганова и Кузьмы Чорного.
Обычно проблемы с лицензией у белорусских медцентров возникает после проверок Минздрава. Однако результат бывает разный. Например, в 2022 году ведомство приостановило деятельность «Лодэ», который продолжает работать. А вот «Новое зрение» в следующем году потеряло лицензию.