«Вранье на уровне первого лица!» 28.12.2025, 12:42

Z-военкоры подтвердили, что Путин живет в выдуманном мире.

Диктатор РФ Владимир Путин, объявив украинский Купянск полностью захваченным, продемонстрировал, что не владеет ситуацией и не понимает реальной обстановки на фронте. К такому выводу пришли известные Z-военкоры Иван Отраковский и Максим Климов. Купянск стал самым показательным случаем, пишет «Диалог.UA».

Еще в ноябре Генштаб РФ и лично Путин объявляли, что полностью его контролируют. Они даже зазывали журналистов туда ехать, чтобы убедиться в захвате города. Ложь вскрылась, когда туда лично прибыл украинский президент Владимир Зеленский и записал видеообращение около городской стелы.

По последним данным, Купянск почти полностью зачищен от российских оккупантов, несколько групп ВС РФ оказались там в окружении и сейчас уничтожаются.

Z-блогеры предположили, что «плохие бояре» докладывают главе Кремля неправду, тем самым выставляя его в плохом свете. «Верховного главнокомандующего обманывают. Представляешь? Человеку, который по должности является Верховным главнокомандующим, доносят неправду! Человек не в курсе о ситуации на фронте от слова совсем! Начиная с начала «СВО»! Сначала он вообще этого сторонился… А сейчас он стал вникать и говорит те вещи, которые вообще не соответствуют действительности, в том числе, по Купянску», - заявил Отраковский.

Климов, со своей стороны, подчеркнул, что в Купянске ситуация для ВС РФ очень плохая.

«Что докладывается? Что было озвучено Владимиром Владимировичем? Что у нас «все хорошо», «украинцев там окружают», «15 батальонов» (в окружении - ред.) и так далее… На самом деле, обстановка и тогда была тяжелой, мягко говоря, она существенно расходилась с бравурными докладами, но сейчас она изменилась и изменилась резко не в нашу пользу! То есть на уровне первого лица вранье в докладах продолжается и развивается», - пожаловался Z-военкор.

