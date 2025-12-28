В США 183-см баскетболист устроил драку с 216-см гигантом 1 28.12.2025, 12:45

Фото: Getty Images

Видео стало вирусным.

В матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Финиксом» и «Нью-Орлеансом» произошла драка с участием игроков, сильно отличающихся своими антропометрическими данными. На площадке сцепились центровой «Финикса» Марк Уильямс ростом 216 см и защитник «Нью-Орлеанс» Хосе Альварадо, чей рост составляет 183 см.

Инцидент случился по ходу второй половины встречи, которую «Финикс» в итоге выиграл со счетом 123:114. Во время одного из эпизодов Альварадо, обходя заслон, толкнул Уильямса, после чего арбитры зафиксировали фол. Защитник пошел выяснять отношение с судьями, однако в этот момент получил толчок в спину от центрового «Финикса».

Игроки сразу подошли друг к другу вплотную, и спустя несколько секунд между ними завязалась драка. Несмотря на заметную разницу в росте, именно Альварадо первым ударил Уильямса в лицо. Партнеры по командам быстро разняли баскетболистов, а судьи без долгих обсуждений удалили обоих с площадки.

Главный тренер «Финикса» Джордан Отт признался, что не видел эпизод целиком и связал произошедшее с усталостью из-за плотного календаря. «Я сам этого не видел. Понял лишь, что что-то началось, но все сразу вмешались, и я уже не стал за этим следить. Во вторую ночь матчей подряд такое иногда случается», — заявил Отт.

