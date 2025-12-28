У белорусов резко возрос интерес к своей литературе 28.12.2025, 12:51

«Шляхціц Завальня» — в топе продаж.

В 2025 году у белорусских покупателей книг резко вырос интерес к отечественным авторам — совокупные продажи таких изданий увеличились на 200%. Такими данными поделился OZ.BY. Белорусская литература стала одним из самых быстрорастущих направлений, передает «Еврорадио».

Наибольший всплеск наблюдается в категории художественной литературы современных белорусских авторов: продажи выросли более чем на треть. Растет популярность и классической литературы. «Шляхціц Завальня» — в топе продаж.

В OZ отмечают, что мистика и ужасы по итогам года прибавили 130%. В то же время психология и исторические романы показали снижение продаж на 15%.

Самые популярные книги года по версии магазина: «Если все кошки в мире исчезнут», «(Ня)чысты Мінск», «Бог всегда путешествует инкогнито».

