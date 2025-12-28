закрыть
28 декабря 2025
В Ростовской области РФ сошел с рельсов локомотив

  • 28.12.2025, 12:57
Известно о задержке более 20 поездов.

В Ростовской области РФ произошло очередное происшествие на железной дороге. С рельсов сошел локомотив грузового состава.

Известно о задержке более 20 поездов. Подробности сообщает независимое российское издание ASTRA.

Сход локомотива с рельсов произошел около 03:35 утра по местному времени на перегоне Кизитеринка – Проточная Северо-Кавказской железной дороги.

Происшествие временно парализовало движение через упомянутый участок.

«В результате схода до 4 часов в пути задержаны 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения», – заявили в Северо-Кавказской железной дороге.

Что послужило причиной инцидента, официально не сообщается, но чиновники заявили о начале проверки.

«Причины и обстоятельства устанавливаются... Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», – заявили в Южной транспортной прокуратуре.

Там также заявили, что «пострадавших нет» и что «проводятся восстановительные работы», а также «имеются задержки в движении поездов».

Мнение

