«Халявная схема, чтобы свалить»
- 28.12.2025, 13:11
Директору филиала «Гомсельмаша» в Аргентине предлагают зарплату сварщика.
ОАО «Гомсельмаш» ищет кандидата на директора своего филиала в Аргентине. Зарплату обещают от 3000 тысяч рублей (1 тыс. долларов), при этом необходимо владеть английским или испанским языками на уровне не ниже B2 и быть готовым к вахтовому режиму работы — проводить в Аргентине не менее 6 месяцев в год.
«Флагшток» посмотрел, как на такое предложение отреагировали в соцсетях. Многие высмеяли низкую для такой должности зарплату:
«3 тысячи рублей в Аргентине? Может быть, долларов?»
«Руководитель вахтовик в Аргентине на зарплату сварщика в Минске, да уж....»
Пользователи удивились, что кандидатуру не могут подобрать среди работников предприятия и ищут директора филиала по объявлению:
«Это же до чего надо дойти, чтобы даже на такие сладкие места не было людей из своих».
В комментариях утверждают, что средняя зарплата инженера в Аргентине — 2,5 тыс. долларов. Некоторые отметили:
«По рабочей визе можно семью взять. Родился там ребенок — получил паспорт, по воссоединению семьи сделать себе паспорт и спокойно уволиться. Халявная схема, чтобы свалить, считай».
Также в комментариях задались вопросом, будут ли выплачивать командировочные за 6 месяцев пребывания за границей и высмеяли фразу «иногородним предоставляется общежитие».