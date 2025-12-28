закрыть
28 декабря 2025, воскресенье, 13:24
«Халявная схема, чтобы свалить»

  • 28.12.2025, 13:11
«Халявная схема, чтобы свалить»

Директору филиала «Гомсельмаша» в Аргентине предлагают зарплату сварщика.

ОАО «Гомсельмаш» ищет кандидата на директора своего филиала в Аргентине. Зарплату обещают от 3000 тысяч рублей (1 тыс. долларов), при этом необходимо владеть английским или испанским языками на уровне не ниже B2 и быть готовым к вахтовому режиму работы — проводить в Аргентине не менее 6 месяцев в год.

«Флагшток» посмотрел, как на такое предложение отреагировали в соцсетях. Многие высмеяли низкую для такой должности зарплату:

«3 тысячи рублей в Аргентине? Может быть, долларов?»

«Руководитель вахтовик в Аргентине на зарплату сварщика в Минске, да уж....»

Пользователи удивились, что кандидатуру не могут подобрать среди работников предприятия и ищут директора филиала по объявлению:

«Это же до чего надо дойти, чтобы даже на такие сладкие места не было людей из своих».

В комментариях утверждают, что средняя зарплата инженера в Аргентине — 2,5 тыс. долларов. Некоторые отметили:

«По рабочей визе можно семью взять. Родился там ребенок — получил паспорт, по воссоединению семьи сделать себе паспорт и спокойно уволиться. Халявная схема, чтобы свалить, считай».

Также в комментариях задались вопросом, будут ли выплачивать командировочные за 6 месяцев пребывания за границей и высмеяли фразу «иногородним предоставляется общежитие».

Вернуться домой
