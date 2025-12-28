«Печатный станок Центробанка взбесился»5
Экономист указал на тревожный для РФ сигнал.
Центральный банк России стремительно наращивает денежную базу, фактически разгоняя печатный станок. Ситуация становится очень тревожной для России.
Об этом россиян предупредил экономист Вячеслав Ширяев.
«Взбесился печатный станок ЦБ - берет пример с принтера Госдумы. Чем больше бесится принтер Госдумы, тем больше потом бесится печатный станок ЦБ. Эту зависимость следует назвать «Законом последовательного бешенства», - написал эксперт.
По его словам, подавляющая часть вброшенных в экономику РФ денег, свыше 95 %, - это наличность. Ширяев привел и конкретные цифры: всего за две недели, с 5 по 19 декабря, объем наличных денег вырос примерно на 2%. С мая прирост составил около 8,3 %.
«А теперь представьте уровень инфляции», - написал экономист. На опубликованном им графике видно, что денежная база в России долгое время постепенно увеличивалась, но в конце года рост стал заметно круче.
Это свидетельствует о том, что власти пытаются закрывать бюджетные дыры и военные расходы за счет расширения рублевой массы.
Последствия таких решений россияне почувствуют не сразу, однако эффект накопится и превратится в очередной виток обесценивания доходов и сбережений.