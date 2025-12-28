«Жизнь здесь очень комфортная» 2 28.12.2025, 13:58

Истории белорусов, которые переехали в ОАЭ.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов собираются превратить свое государство в один из мировых центров искусственного интеллекта. Если эти планы воплотятся в жизнь, то высокие зарплаты, обилие рабочих мест, развитая инфраструктура и теплое море круглый год вполне могут сделать эмираты привлекательными и для многих релокантов из Беларуси. Истории тех, кто уже туда перебрался, рассказывает devby.io — собрали из них главное.

«Переезд просто ради переезда не рассматривал бы»

Сергей (имя изменено) работает ведущим разработчиком в IT: занят в сфере безопасности. Его семья уже почти пять лет живет в Абу-Даби. По признанию белоруса, ему было хорошо и дома, поэтому эмиграцию и тем более направление для нее он не выбирал. Просто «подвернулось очень хорошее предложение» по работе.

С контрактом от нанимателя переехать несложно — по этой причине выдаются визы, действующие как ВНЖ. А вот в остальном разобраться с насущными вопросами (например, открыть банковский счет) было непросто, пока семья не подтянула английский. Арабский знать, как считает беларус, вообще не обязательно.

— А вот знакомства завели довольно быстро. Когда мы переехали, русскоязычных здесь было немного. А сейчас русскоговорящие есть почти везде, — отмечает Сергей. — Очень волновались за дочку. Она переезжала сюда с середины первого класса. Но в местных школах очень хорошо налаженная система поддержки для детей иностранцев. И буквально за один триместр она перешла в основной класс, где ей оказывали уже минимальную дополнительную поддержку.

Есть и минус. Как добавляет белорус, «образование дорогое». Есть варианты школ и садов подешевле, однако в некоторых учреждениях счет выходит практически на 20 тысяч долларов в год.

Такие цены (не только на образование), как отмечает белорус, «первое время пугали». Но в то же время он рассуждает, что так, скорее всего, было бы в любой новой стране. При этом есть плюс — для наемных сотрудников в стране нет подоходного налога. А разброс зарплат «очень большой». Сергей приводит пример: на позиции разработчика с опытом можно получать вплоть до 11 тысяч долларов в месяц.

— По личным ощущениям в стране очень безопасно, и к этому быстро привыкаешь, — рассказывает Сергей. — Медицина в ОАЭ имеет очень хорошую материальную базу. Почти в каждой клинике будут самые современные аппараты и технологии. Очень много врачей из Европы.

В целом семье Сергея в ОАЭ нравится. Из минусов он называет только очень жаркое лето: многие в принципе покидают страну на этот период.

— Но жизнь очень комфортная. Конечно, все зависит от условий, на которых вам предлагают переезжать. Переезд в ОАЭ просто ради переезда я бы не рассматривал, — резюмирует белорус.

«Если вы знаете английский, языкового вопроса для вас не существует»

Иван живет в ОАЭ, в частности Дубае, чуть меньше — около трех лет. И тоже работает в IT, но продакт-менеджером в финтех компании. Как объясняет беларус, переезд именно сюда он тоже не особенно планировал: собирался в Польшу, но «пришли ребята из ОАЭ» и предложили в два раза больше денег.

— Жизнь в мусульманской стране по-своему специфична. Летел с кучей предрассудков в голове, но по факту оказалось, что все это глупости, — признается Иван. — Особенно в отношении ОАЭ. Это достаточно светская страна, так что европейцам здесь супер комфортно. Адаптировался я достаточно быстро. Благо, работал в компании таких же экспатов из СНГ, так что все базовые вопросы мне помогли решить быстро.

Главным минусом, по мнению Ивана, становится то, что для получения гражданства в стране нужно прожить 30 лет с визой-ВНЖ. И то, «нет гарантии, что одобрят». Главный плюс же — и здесь беларусы солидарны друг с другом — нулевой подоходный налог для сотрудников.

— Отчасти именно это позволяет работодателям в ОАЭ платить одни из самых высоких в мире зарплат. Они в среднем выше, чем в Беларуси и Европе. Но размер зарплат в местных компаниях зависит от вашего паспорта, — уточняет Иван. — Индусу и пакистанцу будут платить меньше белоруса, белорусу — меньше, чем европейцу, европейцу — меньше, чем американцу или англичанину.

По мнению белоруса, соотечественникам стоит ориентироваться на 4−6 тысяч долларов — и то, если вы опытный сотрудник. Получать больше удается единицам, по крайней мере, из окружения Ивана.

— В стране тотальная цифровизация: любой вопрос с госструктурами решается онлайн или через приложение, — описывает он. — Если вы знаете английский, языкового вопроса для вас здесь не существует. Арабский знать вообще необязательно, процентов 90 компаний англоязычные. Английского для жизни и решения всех вопросов будет достаточно.

Кроме того, Иван тоже чувствует себя в ОАЭ «в абсолютной безопасности» и приводит пример: можно выйти погулять в 4 утра и не переживать, что встретишь «пьяного неадеквата».

— Таких тут просто нет. Дело в том, что больше 85% местного населения — это экспаты. А за малейший проступок вроде драки им могут аннулировать визу, депортировать и наложить тревел бан (запрет на въезд в страну. — Прим. ред.), — объясняет белорус.

Из минусов он называет то, что ОАЭ — автомобильная страна: часто даже пятикилометровое расстояние невозможно преодолеть пешком, потому что для пешеходов попросту нет инфраструктуры. Доступность медицины Иван тоже оценивает как низкую, поскольку она очень дорогая. Но согласен с Сергеем: при этом врачи квалифицированы, а клиники «хорошие, современные».

Резюме: Иван считает, что переезжать в ОАЭ имеет смысл только если вам готовы платить выше 5 тысяч долларов. Если предложат меньше, то «будет тяжеловато жить».

«К инфраструктуре есть очень много вопросов»

Ольга (имя изменено), в отличие от Сергея и Ивана, работает не в IT. У нее был опыт работы в отельном бизнесе в Беларуси, и уже около года она работает в той же сфере, но в Дубае. Место беларуска нашла через агентство по трудоустройству за границей.

— Я человек, который любит все новое, так что адаптироваться в ОАЭ мне было не сложно. Другие сотрудники мне помогали. Хотя коллеги были из разных стран, одинокой я себя не чувствовала. Когда постоянно узнаешь что-то новое и тебе это интересно, все получается легко, — описывает она. — С помощью агентства по трудоустройству переехать в ОАЭ не сложно.

По словам Ольги, языкового барьера нет: даже русский распространен «в повседневном общении шире, чем арабский». Но в то же время свое будущее в ОАЭ беларуска не видит.

— Жизнь в этой стране очень тяжелая. Знаю, что многие состоятельные люди приезжают сюда с семьями и остаются здесь ради детей. Потому что у детей здесь есть возможность получить отличное образование, даже лучше, чем в Англии, — рассказывает она. — К инфраструктуре города, особенно к транспорту, есть очень много вопросов. В Дубае всегда пробки, на абсолютно каждом светофоре застреваешь минут на 10. Мне непонятно, зачем так долго фиксировать зеленый цвет для одних и красный для других.

Впрочем, просто ради того, чтобы узнать мир и попробовать новое, Ольга бы рекомендовала попробовать поработать и пожить в ОАЭ. По мнению белоруски, это «позволяет познакомиться с людьми из других стран и расширяет твой кругозор».

— После этого на жизнь смотришь по-иному, и это здорово. Главное — начать. Бояться чего-то нового, к сожалению, учат с детства, — констатирует она.

