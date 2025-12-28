Удар по элите ГРУ: украинские силы уничтожили спецподразделение РФ в Бердянском 28.12.2025, 14:27

1,348

Ликвидировано и ранено более 120 российских военных из 14-й бригады специального назначения.

Украинские Силы беспилотных систем нанесли мощный удар по подразделению российского ГРУ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Видео спецоперации показал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди «Мадьяр».

По его словам, в ночь на 26 декабря подразделения 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем провели спланированную разведывательно-ударную операцию в населенном пункте Бердянское Донецкой области.

По подтвержденной оперативной информации, в результате удара по командному пункту и местам дислокации оккупантов было ликвидировано и ранено более 120 российских военных из 14-й бригады специального назначения ГРУ РФ.

В частности, потери противника составляют по меньшей мере 51 военнослужащий убитыми, 74 - ранеными, еще часть считается пропавшими без вести.

Уничтоженное подразделение является спецчастью ГРУ из города Уссурийск, основной задачей которой является проведение разведывательных и специальных операций в интересах российского военного командования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com