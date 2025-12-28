Генштаб ВСУ раскрыл подробности удара по Сызранскому НПЗ в России 28.12.2025, 14:30

Поражен еще ряд важных для россиян объектов.

Силы обороны Украины в ночь на 28 декабря поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод и ряд других объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод «Сызранский» в Самарской области РФ», - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание ударных дронов по территории завода с последующим пожаром. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Как отметили в Генштабе, ежегодный объем переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти. Кроме того, что нефтеперерабатывающий завод «Сызранский» является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

Кроме этого, Силы обороны Украины успешно поразили:

место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского (временно оккупированная территория Крыма);

ремонтное подразделение из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит (ВОТ Луганской области);

понтонную переправу неподалеку от Никоноровки;

склад хранения дронов типа «Шахед» в Макеевке Донецкой области.

Потери врага уточняются.

Также подтверждены результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в Волгоградской области РФ - повреждены трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел.

