28 декабря 2025, воскресенье, 15:31
Между РФ и Крымом нарушено железнодорожное сообщение

  28.12.2025, 14:46
Стала известна причина.

В Ростовской области грузовой поезд сошел с рельсов. В связи с этим семь поездов сообщением между временно оккупированным Крымом и Россией задерживаются от 2 до 4,5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российской компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Как сообщается, в ночь на 28 декабря в Ростовской области грузовой поезд сошел с рельсов, из-за чего в России произошла задержка 20 поездов. Российская прокуратура проводит проверку.

Как отметили в компании, поезд №018 Москва-Симферополь в настоящее время задерживается на 2,5 часа, №068 Москва-Симферополь - на три часа, №077 Санкт-Петербург-Симферополь - на один час.

Состав №028 Симферополь-Москва задерживается на 4,5 часа, №182 Симферополь-Санкт-Петербург - на 3,5 часа, №008 Севастополь-Санкт-Петербург - на 3,5 часа, №068 Симферополь-Москва - на два часа.

