Как снизить холестерин без лекарств?

Врачи назвали перекусы, которые спасают сосуды.

Контролировать состояние сосудов можно не только медикаментами, но и правильно подобранным рационом. Специалисты выделили четыре вида продуктов, которые помогают снизить риск возникновения инфаркта.

Высокий уровень холестерина часто остается незаметным, однако он постепенно закупоривает артерии, значительно повышая риск инфаркта и инсульта. Специалисты отмечают, что контроль этого состояния возможен не только с помощью лекарств, но и через правильное питание. В частности, они рассказали о четырех видах популярных закусок, которые способны эффективно снижать уровень «плохого» холестерина в крови.

Об этом пишет Daily Express.

На уровень холестерина влияет много факторов, но питание — самый главный. Чтобы сердце было здоровым, стоит ограничить продукты с насыщенными жирами: жирное мясо, масло, сыр и шоколад.

Вместо этого врачи советуют добавить в рацион то, что помогает организму: орехи, семена и свежие фрукты. Эти простые перекусы работают как естественная защита для ваших сосудов.

Орехи

Регулярное употребление орехов является одним из методов поддержания здорового уровня холестерина в крови. Специалисты американской клиники «Майо» рекомендуют употреблять горсть орехов ежедневно, чтобы улучшить свое здоровье.

«Миндаль и другие орехи могут улучшить уровень холестерина в крови. Исследования показали, что грецкие орехи, которые содержат омега-3 жирные кислоты, помогают защитить сердце и снизить риск сердечного приступа для людей, которые уже имеют заболевания сердца», — объясняют специалисты.

Исследование 2023 года подтверждает, что потребление орехов помогает снизить общий и «плохой» (ЛПНП) холестерин, однако не повышает уровень «хорошего».

Семена чиа, льна, тыквы и подсолнечника

Семена — это полезная для сердца закуска, богатая растворимой клетчаткой и ненасыщенными жирами. В статье для журнала «Doctor’s Ask» диетолог Эмили Шмидт рекомендует включать в рацион чиа, лен, тыквенные и подсолнечные семечки именно из-за их двойного питательного действия.

Эффективность продукта подтверждает исследование, опубликованное в «Азиатском журнале фармацевтических и клинических исследований»: в течение шести месяцев группа участников, которая ежедневно употребляла 2 грамма семян подсолнечника, продемонстрировала значительное снижение уровня холестерина по сравнению с контрольной группой.

Ученые пришли к выводу, что подсолнечные семечки являются действенным вспомогательным средством в борьбе с «плохим» холестерином и профилактике сердечных заболеваний.

Фрукты и овощи

Регулярное употребление овощей и фруктов является критически важным для сердца, поскольку их клетчатка блокирует всасывание холестерина из кишечника в кровь. По данным Heart UK, особенно полезны бобовые (фасоль, чечевица, горох), а также яблоки, клубника, чернослив, брокколи и сладкий картофель.

Масштабное исследование, которое было опубликовано в «Американском журнале клинического питания», подтвердило, что высокое потребление этих продуктов существенно снижает уровень «плохого» холестерина.

Однако, если вы имеете беспокойство относительно собственного здоровья, вам стоит обязательно проконсультироваться со своим семейным врачом.

