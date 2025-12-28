Белорусские рыбаки пошли на первый лед
Но его толщина пока ниже нормы.
В социальных сетях стали появляться видеоролики, на которых рыбаки хвастаются выходом на первый лед. По их словам лед на мелководных озерах Минской, Витебской и Могилевской областей уже достиг толщины 5 сантиметров. Но по информации МЧС и местных исполкомов, его толщина не более 3 сантиметров. А безопасным считается лед от 7 сантиметров толщиной, а лучше, когда 10 сантиметров, передает «Еврорадио».
По статистике в Беларуси на первом льду тонут десятки рыболовов каждый год.
Уникальная ситуация для спиннингистов
В декабре зато сложилась уникальная ситуация для любителей спиннинговой ловли. Из-за теплого начала месяца большинство водоемов остались открытыми, а хищная рыба при этом перешла на зимний режим охоты.
Спиннингисты хвалятся редкими для этой поры года уловами. Из Мухавца в Бресте рыбак вытащил судака весом 6 кило. Ловится также окунь, щука и даже голавль.
По словам опытных рыболовов, на многих водоемах в настоящее время щука подошла к берегу, хищник активен и жадно хватает приманку.