Бригада ВСУ «Любарт» ликвидировала четыре группы оккупантов 28.12.2025, 15:38

1,646

Из 60 человек выжили двое.

29 декабря стало известно, что военнослужащим 20-й бригады оперативного назначения НГУ «Любарт» удалось зачистить один из населенных пунктов в зоне боевых действий от оккупантов.

В ходе операции, которая планировалась на 7 дней, а продлилась 19, были ликвидированы 4 группы российских военных, взяты несколько пленных.

20-я бригада оперативного назначения «Любарт» выполнила поставленную задачу без потерь. Видео 19-дневной операции опубликовали в YouTube-канале бригады.

«Нам была поставлена задача отработать в зоне нашей ответственности в населенном пункте. Подготовка продолжалась не менее 24 часов, времени, не так много, как хотелось бы, но такая сейчас война. Враг, пользуясь туманом, начал накапливаться на западных рубежах населенного пункта», - рассказал в видеосюжете военнослужащий с позывным «Талышка».

В населенный пункт военнослужащие заезжали двумя группами на двух ББМ (боевая бронемашина). Наиболее сложным для них в тот момент было быстро выгрузиться и не попасть под огонь противника, под удары FPV-дронов.

«Наши первые боестолкновения началось тогда, когда мы отправились ликвидировать вражескую группу, минирующую дорогу. Мы выставили «киллзону», первый противник был мною ликвидирован, когда выпрыгнул из окна, в руках у него была мина, после моих выстрелов она сдетонировала, оккупанта развернуло и отбросило к забору», - вспоминает военный с позывным «Док».

Боец «Любарта» с позывным «Фагот» отметил, что его участие в боевых действиях началось, когда бригада взялась за зачистку домов. Одни из них поделили на две части: левую и правую, каждая группа пошла в свою зону. «Фагот» заметил и уничтожил российского захватчика возле одной из дверей. «Фагот» подчеркнул, что во время зачистки второго дома ему удалось убедить сложить оружие нескольких оккупантов, которые вышли на улицу и сдались в плен. Удалось выяснить, что российские солдаты находятся здесь уже четвертый день, им задавались вопросы о судьбе колонны мирных жителей, куда она могла направляться.

Пленные уверяли, что мирных жителей не встречали, но признались, что расстрелы мирных жителей были со стороны 15-й и 30-й бригад российских войск. «Если мирные жители не идут с ними на контакт, то им ставилась задача «пускать их в расход», - рассказал «Фагот».

Одним из пленных оказался житель Новосибирска некий Вадим, который на войну отправился добровольно из-за долгов.

«В Новосибирске работал директором магазина «Пятерочка», посоветовались с женой, решили, что надо отправиться на войну, подписал контракт. Заработал 1 млн 800 тыс руб», - вспоминает Вадим. Пленный уверял, что в боевых действиях не участвовал, его задача якобы была только встречать новоприбывших российских военных и направлять их на место дислокации. Сам он был вынужден неоднократно менять дом из-за прилетов дронов «Баба-яга» и FPV-дронов.

Россиянин разочаровался в обещаниях командования армии РФ об условиях, ротации и снабжении, по факту, с 13 июня постоянно ночевал в руинах, прятался в подвалах и выживал в одиночку.

По словам Вадима, украинские военные обошлись с ним по-человечески, поили, кормили, дали сигарет. «Сюда зашло 60 человек (российских военных), выжили двое. Как я понял, для россиян эта война чисто из-за денег, чтобы заработать. Только Украина тут сражается, чтобы не потерять территории», - резюмировал пленный.

