Скандальный российский депутат решил «доступно» объяснить детям, почему не стоит мечтать об iPhone 3 28.12.2025, 15:46

2,468

А сам им пользуется.

Зампред комитета Госдумы РФ по защите семьи Виталий Милонов посоветовал родителям, чьи дети просят на Новый год iPhone, объяснить им, что такой смартфон — «не цель в жизни» и вообще «для понторезов». Об этом депутат заявил в комментарии для издания «Газета.Ru».

По мнению Милонова, «нормальному ребенку» всегда можно объяснить, что дорогой смартфон — «не цель в жизни».

— И вообще-то iPhone — для лохушек и лохов, для понторезов, так сказать. Можно только по приколу его иметь. Функционально он проигрывает. Но это если дети не видят, что сами родители страдают по новому iPhone, и мама не устраивает папе скандалы из-за того, что хочет накачать себе губы, поехать в Дубай и заиметь новый iPhone 17 Pro Max, — заявил российский депутат.

Милонов добавил, что дети копируют поведение своих родителей, поэтому если «ребенок окружен воздыханиями и меркантильными рассуждениями» о новых моделях телефонов, то ничего удивительного в подобных запросах нет.

— Если же ребенок воспитывается нормально, достойно, то да, безусловно, он, может, и захочет мобильный телефон, но не обязательно давать iPhone, — высказался он.

При этом в октябре 2025 года самого Милонова заметили с новым iPhone 17 Pro, который был презентован буквально месяцем ранее. В Беларуси такой аппарат с самым скромным объемом памяти обойдется примерно в 4300 рублей (около 1250 евро).

