На белорусов летят штрафы с неба 5 28.12.2025, 15:51

2,356

ГАИ запустила рейды квадрокоптеров.

ГАИ одной из областей Беларуси предупредила, что для контроля за дорогами запустила в небо квадрокоптеры. Невидимые рейды в рамках мероприятия под тривиальным названием «Безопасная область» могут удивить некоторых водителей нетривиальными штрафами.

Рейдовые мероприятия, как это называют в Госавтоинспекции, будут нацелены на проверку того, как водители проезжают по нерегулируемым пешеходным переходам.

Также ГАИ пообещала проверять автомобили на дорогах области на тот случай, если ими управляют нетрезвые водители или бесправники.

Погода не упростит ситуацию

Тем временем сразу в нескольких областях Беларуси погода резко ухудшилась, что не могло не сказаться на условиях вождения.

Водителей попросили сменить стиль вождения из-за выпавшего долгожданного многими снега. Естественно, в таком случае нужно держать дистанцию и выбирать скорость аккуратнее.

