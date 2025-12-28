Белорусская группа Litesound попала в суперфинал конкурса талантов в Литве 28.12.2025, 16:48

Сегодня в 20:30 по минскому времени — голосование зрителей.

Белорусская группа Litesound попала в суперфинал конкурса талантов в Литве.

«Я из Беларуси и прошел в суперфинал Lithuania's Got Talent со своей группой. В Литве нас почти никто не знает. Как думаете, есть ли у нас шанс победить по зрительскому голосованию. Суперфинал уже сегодня, в воскресенье», — написал в соцсетях Владимир Карякин, один из солистов.

В марте 2023 года братьев Карякиных и их родителей отправили на домашнюю химию по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, до семи лет лишения свободы).

Музыкантам и их матери назначили два с половиной года, а отцу — три года. В СИЗО у Карякина-старшего случился инсульт, с тех пор он находился дома. Остальные члены семьи до приговора содержались в СИЗО на Володарского.

«Хотя мы и находимся в Литве, нам приходится быть очень осторожными в своих словах. Мы здесь с нашей матерью, но наш отец до сих пор не освобожден», — сказал на литовском телевидении Владимир Карякин, один из солистов.

Группа Litesound представляла Беларусь на Евровидении в 2012 году.

