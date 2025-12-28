Чемпион НБА установил уникальный рекорд
Серб Никола Йокич набрал за три игры 119 очков.
В ночь на 28 декабря «Орландо Мэджик» дома одержал победу над «Денвер Наггетс» (127:126) в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной лиги (НБА).
В составе гостей лучшим на площадке стал Никола Йокич. Серб отметился 34 очками, 21 подбором и 12 передачами.
По данным ESPN Insights, лидер Денвера стал первым игроком в истории НБА, который за три матча набрал более 110 очков, более 40 подборов и 40 передач.
26 декабря во время матча с Далласом (130:131) Йокич набрал 29 очков, 7 подборов, 14 передач. А до этого Никола заработал 56 очков, а сделал 16 подборов и 15 передач в игре против Миннесоты (142:138). В общем на его счете за три матча феноменальные 119 очков.
В этом сезоне 30-летний сербский центровой в среднем набирает 29,9 очка, 12,4 подбора, 11,1 передачи.
Йокич трижды становился самым ценным игроком сезона в НБА (2021, 2022, 2024). В 2023 году серб привел Денвер к первому в истории титулу.