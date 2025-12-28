закрыть
Зеленский: Для Украины начались самые активные дипломатические дни

  • 28.12.2025, 17:17
Зеленский: Для Украины начались самые активные дипломатические дни
Владимир Зеленский

Президент Украины перед встречей с Трампом допустил перемены к Новому году.

Сейчас для Украины идут одни из «самых дипломатических дней года», а многое «может решиться к Новому году», заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться к Новому году. И мы все для этого делаем, но будут ли решения — зависит от партнеров», — написал он.

Накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря Зеленский отметил, что для Украины важно сейчас, чтобы «работали санкции против России», осуществлялись поставки ракет для украинских ПВО и чтобы были доведены до мирного разрешения конфликта все необходимые действия. Это и будет обсуждаться на встрече американским президентом, добавил украинский лидер.

