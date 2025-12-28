закрыть
Зеленский уже прилетел в Майами

2
  • 28.12.2025, 17:40
Президент Украины сегодня проведет встречу с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Майами, где сегодня должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Видео прибытия Зеленского опубликовали «Новини Live».

28 декабря, президент Украины встретится с президентом США в городе Палм-Бич, штат Флорида.

Изначально встреча была запланирована на 22:00 по минскому времени, однако ее перенесли на 20:00.

Зеленский сообщал, что планирует обсудить с президентом США вопросы гарантий безопасности, восстановления страны и экономическое соглашение.

