Зеленский уже прилетел в Майами

Зеленский уже прилетел в Майами2
- 28.12.2025, 17:40
Президент Украины сегодня проведет встречу с Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Майами, где сегодня должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Видео прибытия Зеленского опубликовали «Новини Live».
28 декабря, президент Украины встретится с президентом США в городе Палм-Бич, штат Флорида.
Изначально встреча была запланирована на 22:00 по минскому времени, однако ее перенесли на 20:00.
Зеленский сообщал, что планирует обсудить с президентом США вопросы гарантий безопасности, восстановления страны и экономическое соглашение.