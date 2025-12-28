Белорусы Шарангович и Левшунов стали звездами последних матчей НХЛ
- 28.12.2025, 18:08
Форвард «Калгари» забросил шайбу, а защитник «Чикаго» отметился результативной передачей.
В матчах регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в воскресенье, несколько белорусских хоккеистов внесли огромный вклад в победы своих команд.
Алексей Протас стал одним из ключевых игроков в победе «Вашингтона» над «Нью-Джерси» (4:3 в овертайме). Нападающий не только открыл счет своей команде на 20 минуте, но и отдал две голевые передачи, а по итогам встречи был признан второй звездой матча. В его активе уже 27 очков (14+13) в 38 играх сезона. Овечкин же прервал девятиматчевую безголевую серию и помог команде одержать победу на 50 минуте. Таким образом, «Вашингтон» набрал 45 баллов и находится на 8 седьмом месте Восточной конференции.
Защитник «Чикаго» Артем Левшунов отметился результативной передачей в победе над «Далласом» (4:3 по буллитам), доведя свой личный показатель в сезоне до 17 набранных очков.
Егор Шарангович помог «Калгари» одолеть «Эдмонтон» (3:2), точным броском в дальний угол выведя свою команду вперед в первом периоде. Всего в текущем чемпионате на его счету 12 результативных действий.
Журналист Flames Nation Роберт Мюнних похвалил белорусского форварда «Калгари».
— Это была лучшая игра Егора Шаранговича в этом сезоне, — написал он соцсети X.