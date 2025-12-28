закрыть
28 декабря 2025, воскресенье, 19:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска показала «сюрприз» внутри конфет «Коммунарки»

9
  • 28.12.2025, 18:38
  • 3,794
Белоруска показала «сюрприз» внутри конфет «Коммунарки»

Фотофакт.

Покупка сладостей для жительницы Минска обернулась разочарованием и испорченным аппетитом. Женщина приобрела популярные конфеты от «Коммунарки» в фирменном магазине, однако нашла в них неожиданный ингредиент. Она поделилась фотографиями находки в соцсетях, передает «Зеркало».

Пользовательница Threads рассказала, что 26 декабря зашла в торговый центр «Столица». Там в фирменной точке «Коммунарки» она купила конфеты «Беларуская бульба». Стоимость — около 50 рублей за килограмм.

Однако внутри в начинке под слоем шоколада клиентку ждала неприятная находка. Судя по опубликованным снимкам, в кондитерское изделие попал длинный темный волос.

— 50 беларусских рублей за кг за волосы в конфетах, — возмущенно подписала кадры покупательница.

В комментариях пользователи посочувствовали автору и отметили, что это, вероятно, такой «вариант модных конфет». Сама минчанка высказала мнение, что за последние пару лет качество продукции предприятия сильно упало, назвав происходящее «отрицательным ростом».

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин