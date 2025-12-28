Белоруска показала «сюрприз» внутри конфет «Коммунарки» 9 28.12.2025, 18:38

3,794

Фотофакт.

Покупка сладостей для жительницы Минска обернулась разочарованием и испорченным аппетитом. Женщина приобрела популярные конфеты от «Коммунарки» в фирменном магазине, однако нашла в них неожиданный ингредиент. Она поделилась фотографиями находки в соцсетях, передает «Зеркало».

Пользовательница Threads рассказала, что 26 декабря зашла в торговый центр «Столица». Там в фирменной точке «Коммунарки» она купила конфеты «Беларуская бульба». Стоимость — около 50 рублей за килограмм.

Однако внутри в начинке под слоем шоколада клиентку ждала неприятная находка. Судя по опубликованным снимкам, в кондитерское изделие попал длинный темный волос.

— 50 беларусских рублей за кг за волосы в конфетах, — возмущенно подписала кадры покупательница.

В комментариях пользователи посочувствовали автору и отметили, что это, вероятно, такой «вариант модных конфет». Сама минчанка высказала мнение, что за последние пару лет качество продукции предприятия сильно упало, назвав происходящее «отрицательным ростом».

